Daniel Zamfir, la Realitatea Plus: „Votăm Guvernul Niculescu, dar fără măsuri de austeritate”

Publicat 6 oct. 2026, 12:15 Actualizat 6 oct. 2026, 12:16 Sursă Realitatea PLUS

Într-o intervenție telefonică pentru Realitatea Plus, senatorul social democrat Daniel Zamfir a declarat că PSD este dispus să voteze un guvern condus de Luca Niculescu, dar cu condiția ca măsurile de austeritate să nu mai fie puse în practică.

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