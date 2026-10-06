Daniel Zamfir, la Realitatea Plus: „Votăm Guvernul Niculescu, dar fără măsuri de austeritate”

Într-o intervenție telefonică pentru Realitatea Plus, senatorul social democrat Daniel Zamfir a declarat că PSD este dispus să voteze un guvern condus de Luca Niculescu, dar cu condiția ca măsurile de austeritate să nu mai fie puse în practică.
Social-democrații analizează posibilitatea de a acorda votul de încredere viitorului Guvern Niculescu, însă susțin că nu vor sprijini un executiv care continuă politicile de austeritate asociate fostului premier Ilie Bolojan. Senatorul Daniel Zamfir a declarat, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, că situația economică a României va cântări decisiv în hotărârea partidului.
PSD nu exclude, în acest moment, varianta de a susține prin vot instalarea Guvernului propus de Luca Niculescu. Decizia finală va fi luată însă după discuțiile din partid și după analizarea programului de guvernare.
Senatorul Daniel Zamfir a criticat nominalizarea făcută de președintele Nicușor Dan și a acuzat actuala conducere că a ignorat PSD în procesul de desemnare a premierului.
„Am primit cu foarte mare surprindere și dezamăgire nominalizarea președintelui Nicușor Dan, având în vedere faptul că, iată, este a cincea nominalizare de prim-ministru pe care o face domnul președinte Nicușor Dan, ignorând Partidul Social Democrat”, a declarat Daniel Zamfir pentru Realitatea PLUS.
PSD analizează situația economică înaintea votului
Social-democratul spune că partidul va ține cont de situația financiară a țării înainte de a decide dacă susține noul executiv.
„Vom discuta până la urmă susținerea sau nu a acestui guvern și ținând cont de situația economică în care se află România”, a afirmat senatorul.
Daniel Zamfir a susținut că România traversează o perioadă economică dificilă și a criticat măsurile de austeritate adoptate în timpul mandatului lui Ilie Bolojan.
Potrivit senatorului, PSD nu ar putea vota un guvern care ar continua același tip de politici.
„Este exclus” ca PSD să susțină continuarea austerității
Daniel Zamfir a afirmat că social-democrații nu vor acorda votul unui executiv care ar prelua și continua măsurile de austeritate.
„România este în prăpastie, prăpastia pe care a adus-o Ilie Bolojan cu politicile lui de austeritate”, a declarat senatorul.
Acesta a invocat și problemele privind plata salariilor din sectorul sanitar, susținând că, în lipsa unor soluții, de luna viitoare ar putea apărea dificultăți în acest domeniu.
„Este exclus ca Partidul Social Democrat să voteze un guvern pe care ți-l propune Ilie Niculescu și care are în program continuarea politicilor de austeritate”, a mai spus Daniel Zamfir.
Decizia PSD privind votul pentru Guvernul Niculescu urmează să fie luată după discuțiile interne privind componența Cabinetului și programul de guvernare.