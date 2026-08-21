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Politica· 2 min citire

Bolojan și-a impins oamenii lui și ai lui Geoană la șefia filialelor PNL din București de unde i-a epurat pe cei care nu l-au susținut

Oana Gheorghiu, Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru

Oana Gheorghiu, Ilie Bolojan și Dragoș Pîslaru

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat21 aug. 2026, 14:46
Actualizat21 aug. 2026, 14:58

Ilie Bolojan și-a împins oamenii la șefia interimară a organizațiilor PNL din București, ai căror conducători au fost schimbați pentru că l-au susținut pe Adrian Veștea. Pe lângă Gheorghiu și Pîslaru, oameni pe care tot Bolojan i-a adus recent în partid, a mai fost promovată în funcție de conducere și o fostă jurnalistă, care l-a susținut pe Mircea Geoană. Propunerile de președinți interimari pentru organizațiile din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei au fost validate în unanimitate de Biroul Politic Național, a anunțat Sebastian Burduja, președintele PNL București.

Astfel, fosta mână dreaptă a lui Geoană, Sanda Nicola, va conduce interimar PNL Sector 2, în timp ce oameni din „societatea civilă” precum Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu vor prelua conducerea organizațiilor PNL Sector 3 și PNL Sector 4. Andrei Badiu va coordona organizația liberală din Sectorul 5.

Noi președinți interimari, validați în unanimitate de Biroul Politic Național

Burduja a afirmat că noile numiri reprezintă „un pas important pentru Capitală” și a susținut că Bucureștiul are nevoie de echipe formate din profesioniști, capabili să livreze rezultate administrative.

„Bucureștiul merită echipe de profesioniști. Astăzi am făcut un pas important pentru Capitală”, a transmis liderul PNL București.

Potrivit acestuia, echipa liberală din Capitală îi include și pe primarul general Ciprian Ciucu, pe George Cristian Tuță, președinte al PNL Sector 1 și primar al Sectorului 1, precum și pe Paul Moldovan, primarul Sectorului 6 și președinte al PNL Sector 6.

PNL București își completează echipa în jurul primarului general Ciprian Ciucu

Sebastian Burduja a arătat că schimbările din organizațiile de partid ar trebui să conteze pentru locuitorii Capitalei prin prisma modului în care administrațiile locale pot genera investiții, dezvoltare urbană și o calitate mai bună a vieții.

Liderul liberal a susținut că președinții desemnați provin atât din interiorul partidului, cât și din societatea civilă, fiind aleși pentru a răspunde așteptărilor bucureștenilor. El le-a transmis acestora că validarea activității lor trebuie să vină din rezultatele obținute în comunitate.

„Felicitările vor veni pe parcurs și trebuie să vină de la bucureșteni, pe baza a ceea ce vom face împreună”, a declarat Burduja.

Președintele PNL București a pledat, totodată, pentru unitate în cadrul organizațiilor liberale și pentru atragerea unor profesioniști din afara partidului în proiectele dedicate Capitalei.

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