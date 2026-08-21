Bolojan și-a impins oamenii lui și ai lui Geoană la șefia filialelor PNL din București de unde i-a epurat pe cei care nu l-au susținut

Publicat 21 aug. 2026, 14:46 Actualizat 21 aug. 2026, 14:58

Ilie Bolojan și-a împins oamenii la șefia interimară a organizațiilor PNL din București, ai căror conducători au fost schimbați pentru că l-au susținut pe Adrian Veștea. Pe lângă Gheorghiu și Pîslaru, oameni pe care tot Bolojan i-a adus recent în partid, a mai fost promovată în funcție de conducere și o fostă jurnalistă, care l-a susținut pe Mircea Geoană. Propunerile de președinți interimari pentru organizațiile din sectoarele 2, 3, 4 și 5 ale Capitalei au fost validate în unanimitate de Biroul Politic Național, a anunțat Sebastian Burduja, președintele PNL București.

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