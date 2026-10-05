Dan Dungaciu, după consultările de la Cotroceni: „Domnul Nicușor Dan a decis de la sine putere să fie președintele unei jumătăți de Românie”

Publicat 5 oct. 2026, 20:27 Sursă Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat, după consultările de luni de la Palatul Cotroceni, că formațiunea nu vede o miză în discuțiile privind formarea viitorului guvern. Dungaciu susține că excluderea AUR atât de la guvernare, cât și de la susținerea unei eventuale majorități parlamentare face ca actualele negocieri să nu reflecte realitatea politică.

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