Dan Dungaciu, după consultările de la Cotroceni: „Domnul Nicușor Dan a decis de la sine putere să fie președintele unei jumătăți de Românie”
Dan Dungaciu
Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a declarat, după consultările de luni de la Palatul Cotroceni, că formațiunea nu vede o miză în discuțiile privind formarea viitorului guvern. Dungaciu susține că excluderea AUR atât de la guvernare, cât și de la susținerea unei eventuale majorități parlamentare face ca actualele negocieri să nu reflecte realitatea politică.
Dungaciu spune că jocul politic se desfășoară pe „jumătate de Românie”
Prim-vicepreședintele AUR a explicat, Într-o intervenție la Realitatea PLUS, care este, în opinia sa, principala problemă pe care formațiunea o vede în actuala situație politică.
„Ce ne interesează pe noi în primul rând în toată această poveste este că jocul politic al României se desfășoară pe suprafața politică a unei jumătăți de Românie, pentru că domnul Nicușor Dan a spus la Cotroceni foarte clar că nu avem dreptul nu doar să nu fim într-un guvern, dar nici măcar să susținem o majoritate în Parlament pentru o eventuală învestire de premier.”
Dungaciu a descris apoi întâlnirea de la Cotroceni drept una neobișnuită, în condițiile în care reprezentanții AUR au fost întrebați despre măsuri de guvernare, deși partidului i s-ar fi transmis că nu poate susține o majoritate parlamentară.
„Deci din punctul acesta de vedere, sigur că inclusiv întâlnirea cu președintele a fost nițel surrealistă, în sensul în care au fost niște voci din jurul președintelui care ne întrebau de anumite măsuri de guvernare după ce ni se închisese dreptul sau ni se recuzase dreptul de a vota pentru o majoritate, presupunând că am fi dorit să facem asta.”
AUR susține că alegerile anticipate sunt singura soluție
Dan Dungaciu a susținut că, în aceste condiții, AUR nu consideră că are un rol real în discuțiile pentru formarea viitorului guvern și a reafirmat poziția partidului privind alegerile anticipate.
„Deci evident că n-are nicio legătură cu realitatea de pe teren, de aceea AUR nu are nicio miză în aceste discuții. Noi am spus că toată această, iertați-mă, harababură administrativă, politică, nu se poate rezolva decât prin alegeri anticipate, pentru că în actuala conjunctură, în care se presupune că viitorul guvern, care va fi susținut de o oaste de strânsură, presupunând că se vor obține voturile în Parlament, că nici asta nu este sigur, deci viitorul guvern va implementa măsuri pe care nu a putut sau n-a vrut, să le implementeze un guvern care avea în spate o majoritate făcută din PNL, PSD, UDMR,USR și toate minoritățile. Acest guvern va avea o susținere și mai mică în Parlament.”
În viziunea sa, o majoritate parlamentară mai fragilă nu ar crea premise pentru o stabilitate politică mai mare.
„Deci din punctul ăsta de vedere este cel puțin hazardat să credem că lucrurile vor merge mai bine din punct de vedere politic. Deci noi suntem aproape convinși că peste un an de zile s-ar putea să intrăm într-o conversație similară, i-am spus asta și președintelui Dan, despre nou guvern sau guvernul care cade.”
Dan Dungaciu invocă exemplul Spaniei
Prim-vicepreședintele AUR a criticat ceea ce consideră a fi o abordare greșită și a dat ca exemplu situația din Spania, unde alegerile anticipate pot fi folosite ca instrument politic.
„E o măsură oricum, din punctul nostru de vedere greșită. Faptul că, de pildă, într-o țară ca Spania se procedează la alegeri anticipate, pentru că premierul simte, inclusiv că este într-o cădere de potențial politic și vrea să își stabilizeze într-un fel poziționarea pe scena politică, arată că soluția anticipatelor este o soluție europeană, practicată de multe state.”
Dungaciu a susținut că AUR nu intenționează să intre în logica actualei construcții politice și a avertizat asupra efectelor pe care le-ar putea avea aceasta asupra României.
„Noi nu vrem să intrăm în această logică. Asta nu înseamnă decât că jumătatea politică a României, gestionată de domnul Nicușor Dan, va pune România într-un alt tip de aventură, care, din punctul nostru de vedere, nu se va termina bine, pentru că România nu va avea un guvern care să-i asigure continuitatea unor proiecte și siguranța politică ca anumite măsuri care trebuie să fie luate la un moment dat vor putea să fie luate.”
AUR pune sub semnul stabilității viitorul guvern
Dan Dungaciu a spus că indiferent de numele premierului desemnat, formarea unui nou Executiv nu ar garanta stabilizarea României, inclusiv în condițiile în care acesta ar obține voturile necesare în Parlament.
„Deci indiferent cine va fi premierul desemnat de domnul Nicușor Dan, chiar presupunând, și asta nu e sigur că va lua voturile, nu înseamnă în niciun caz că România se va stabiliza din punct de vedere politic, social sau economic, pentru că domnul Nicușor Dan a decis de la sine putere să fie președintele unei jumătăți de Românie, doar a electoratului domniei sale, lăsând în afară cealaltă jumătate de Românie.”
Referințe la lideri europeni și avertismentul privind evoluția României
Dan Dungaciu și-a susținut argumentul făcând referire la mai mulți lideri europeni și la experiențele politice ale acestora, afirmând că asemenea formule nu au garantat succesul politic.
„Niciun oficial, niciun politician european n-a ieșit câștigător din această bătălie, de la premierii din Marea Britanie, până la cancelarul Merkel, până la președintele Macron. Niciunul, printr-o asemenea formulă, nu și-a asigurat o preeminență politică sau, dacă vreți, un succes politic. Suntem pe aceeași cale, cred că România se duce, de fapt, coboară, sau se va rostogoli în jos, chiar dacă unii cred că viteza cu care va cădea în jos după ce se va numi un mesia premier tehnocrat că se va fi atenuat. Din păcate, din punctul nostru de vedere, nu va fi cazul.”
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