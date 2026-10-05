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Politica· 1 min citire

Grindeanu, după desemnarea lui Niculescu: Președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu

Nicușor Dan și Sorin Grindeanu

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Emanuel Focșan
Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 oct. 2026, 21:23

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o reacție dură după ce președintele a anunțat desemnarea diplomatului Lucian Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Social-democratul consideră că decizia reprezintă „o nouă sfidare” și susține că România este împinsă din nou către o formulă de guvernare fără legitimitate politică directă.

„Noua nominalizare de premier a președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară.

După 4 premieri de dreapta care au eșuat, vedem o nouă desemnare care nu ține cont de partidul care a câștigat alegerile. Este alegerea președintelui.

Partidul Social Democrat ia propriile decizii. De aceea, mâine vom avea o ședință a Biroului Permanent Național în care vom analiza această propunere.

Desemnarea lui Lucian Niculescu este o nouă sfidare la adresa românilor care au votat și au trimis partide în Parlament pentru a guverna. În locul unei soluții politice asumate și susținute de o majoritate clară, ni se propune încă o variantă prezentată drept tehnocrată, departe de realitățile cu care se confruntă cetățenii”, a transmis Grindeanu.

Reacția vine la scurt timp după anunțul făcut la Palatul Cotroceni, unde șeful statului a explicat că l-a ales pe Lucian Niculescu deoarece este persoana care are „cele mai mari șanse să întrunească o majoritate” în Parlament.

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