Grindeanu, după desemnarea lui Niculescu: Președintelui continuă să sfideze matematica parlamentară

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 5 oct. 2026, 21:23

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o reacție dură după ce președintele a anunțat desemnarea diplomatului Lucian Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Social-democratul consideră că decizia reprezintă „o nouă sfidare” și susține că România este împinsă din nou către o formulă de guvernare fără legitimitate politică directă.

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