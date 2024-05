Acestea sunt imaginile de groază surprinse în provincia Columbia Britanică.

În ultimele zile, focarele s-au extins pe aproximativ 8000 de hectare în vestul Canadei, iar autoritățile au emis un ordin de evacuare pentru întreaga populație din zonă.

The highways connecting Alberta, British Columbia, and The Northwest Territories have been closed due to wildfire activity.



Highway 7 and Highway 35.



Looks like Canada is going to smoke out the east coast again.



