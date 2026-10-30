Incendiul din Colectiv, 11 ani: ce s-a întâmplat pe 30 octombrie 2015, cine sunt cei 65 de morți și ce pedepse au primit vinovații
Tragedia din Cubul Colectiv/ Sursa foto: Profimedia
Au plecat de acasă pentru o seară de distracție, fără să știe că nu se vor mai întoarce niciodată. Aveau planuri, vise, oameni care îi iubeau și o viață întreagă înainte. În doar câteva clipe, totul s-a transformat într-un coșmar. În locul bucuriei unui concert au rămas flăcările, strigătele de ajutor și disperarea celor care încercau să scape cu viață. Pentru zeci de familii, noaptea de 30 octombrie 2015 a însemnat începutul unei suferințe care nu s-a încheiat nici astăzi. Au trecut 11 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea părinților care și-au îngropat copiii, a celor care și-au pierdut frații, surorile sau prietenii nu poate fi măsurată în ani.
Pe 30 octombrie 2026, România comemorează 65 de victime ale uneia dintre cele mai cumplite tragedii din istoria sa recentă. Peste 180 de oameni au fost răniți, iar pentru supraviețuitori au urmat ani de operații, tratamente și recuperare. Incendiul a provocat proteste uriașe, a dus la căderea unui guvern și a deschis procese care continuă să aibă urmări și astăzi. La 11 ani distanță, România încă așteaptă deschiderea noilor centre pentru marii arși.
Ce s-a întâmplat la Colectiv pe 30 octombrie 2015. Cronologia incendiului, minut cu minut
Era vineri seară, 30 octombrie 2015. Sute de tineri se adunaseră în clubul Colectiv, amenajat într-o hală a fostei fabrici Pionierul din București, pentru concertul trupei Goodbye to Gravity. Formația își lansa albumul „Mantras of War”, iar nimic nu anunța tragedia care urma să se producă. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere și analizate ulterior de anchetatori au permis reconstituirea momentelor care au precedat incendiul. La ora 22:02:01 au fost aprinse primele artificii ale spectacolului. Aproximativ o jumătate de oră mai târziu, la 22:32:00, a început a doua secvență pirotehnică, cea care avea să provoace dezastrul.
La ora 22:32:16, după stingerea artificiilor, focarul de lângă scenă devenea tot mai puternic. Doar zece secunde mai târziu, la 22:32:26, tavanul ardea deja, iar din el cădeau bucăți incandescente. La 22:32:35, flăcările se extindeau cu repeziciune, iar oamenii începeau să se retragă, încercând să ajungă la ieșire. La 22:33:01, numeroși spectatori erau deja înghesuiți la accesul spre holul de evacuare. În aproximativ un minut, sala fusese cuprinsă de fum, iar oamenii se luptau să iasă din clădire. Primele apeluri la 112 au fost înregistrate în jurul orei 22:32.
Potrivit rechizitoriului, cel târziu la ora 22:42, echipaje ale Poliției, Ambulanței și ISU se aflau în zona clubului. La 22:50 a fost declanșat Planul Roșu de Intervenție. În fața clădirii începuseră deja manevrele de resuscitare, iar răniții erau transportați către spitalele din București și Ilfov. În urma tragediei, autoritățile au declarat trei zile de doliu național.
De ce a luat foc clubul Colectiv. Cauza incendiului și cele trei greșeli care au ucis
Ancheta a stabilit că incendiul a fost provocat de particulele incandescente provenite de la artificiile folosite în timpul concertului. Acestea au aprins buretele poliuretanic montat pe un stâlp din apropierea scenei, iar flăcările s-au propagat rapid către materialele care acopereau tavanul. În scurt timp, încăperea s-a umplut de fum dens și gaze toxice. Rechizitoriul a evidențiat trei probleme esențiale care au contribuit la producerea tragediei: utilizarea unor articole pirotehnice destinate spațiilor exterioare într-un club închis, montarea unor materiale fonoabsorbante care nu fuseseră ignifugate și existența unor condiții de evacuare insuficiente pentru numărul persoanelor prezente.
Artificiile fuseseră amplasate și orientate către materiale inflamabile, iar numărul spectatorilor depășea capacitatea permisă în condițiile amenajării. Evacuarea se făcea printr-un hol realizat într-un container, care a devenit rapid un punct de blocaj. Oamenii căzuți la pământ au îngreunat ieșirea celor aflați în spatele lor. Anchetatorii au stabilit și că localul funcționa fără autorizație de securitate la incendiu, deși fusese verificat anterior de ofițeri ISU.
Câți oameni au murit la Colectiv. Cei 65 de morți și peste 180 de răniți
În noaptea de 30 octombrie 2015, 27 de persoane și-au pierdut viața în incendiul de la Colectiv. Pentru alte zeci de familii, veștile cumplite au venit în zilele și săptămânile următoare, când răniții internați în spitalele din România și din străinătate au început să moară din cauza leziunilor suferite. Alte 37 de persoane s-au stins ulterior, bilanțul deceselor asociate direct incendiului ajungând la 64. La comemorări este însă folosit numărul de 65 de victime, deoarece Asociația Colectiv GTG 3010 îl include și pe un supraviețuitor care a murit în 2017.
Această diferență explică de ce unele documente oficiale și retrospective indică 64 de morți, în timp ce familiile și asociația victimelor vorbesc despre 65 de persoane comemorate. Peste 180 de oameni au fost răniți, mulți suferind arsuri grave și leziuni ale căilor respiratorii. Bilanțurile publicate de-a lungul timpului au consemnat separat persoanele identificate ca rănite, pacienții internați imediat după incendiu și supraviețuitorii care au continuat tratamentele. O parte dintre cei care reușiseră să iasă în viață din club au murit în lunile următoare.
Goodbye to Gravity: ce s-a întâmplat cu trupa care cânta în seara incendiului
În seara tragediei, trupa Goodbye to Gravity își lansa cel de-al doilea album, „Mantras of War”, în cadrul unui concert cu intrare liberă. Dintre cei cinci membri ai formației, patru au murit în urma incendiului. Chitariștii Mihai Alexandru și Vlad Țelea și-au pierdut viața chiar în noaptea de 30 octombrie 2015. Toboșarul Bogdan Enache a murit pe 8 noiembrie, în timpul operațiunii de transfer către o clinică din Elveția.
Basistul Alex Pascu a murit pe 11 noiembrie 2015, după ce fusese transportat în Franța pentru tratament. Singurul membru al formației care a supraviețuit este solistul Andrei Găluț. Acesta a suferit arsuri grave și a fost tratat într-un spital din Olanda. Recuperarea sa a fost una îndelungată și a presupus mai multe intervenții medicale.
Supraviețuitorii de la Colectiv, după 11 ani: marii arși, tratamentul în străinătate și poveștile lor
Pentru cei care au reușit să scape din flăcări, ieșirea din spital nu a însemnat și sfârșitul suferinței. Mulți supraviețuitori au avut nevoie de operații repetate, tratamente complexe și proceduri de recuperare desfășurate pe parcursul mai multor ani. Zeci de răniți au fost transferați în clinici din străinătate, unde au continuat îngrijirile medicale. Alexandra Furnea, una dintre supraviețuitoare, a povestit experiența incendiului și a internării în volumul „Jurnalul lui 66. Noaptea în care am ars”. La rândul său, Mihai Grecea s-a implicat în sprijinirea pacienților cu arsuri grave și a continuat să vorbească public despre lipsa echipelor medicale specializate. Experiențele lor arată că recuperarea nu se încheie odată cu externarea, ci poate continua ani întregi.
La 11 ani de la tragedie, România încă nu are funcționale noile centre pentru marii arși promise după incendiu. Pe 26 octombrie 2026, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, declara că lucrările de construcție la centrele din Timișoara și Târgu Mureș erau finalizate, însă urmau recepția și testarea. Punerea lor în funcțiune era estimată pentru primăvara anului 2027. În cazul centrului destinat copiilor de la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București, stadiul lucrărilor depășise 80%. În paralel, dosarul „Colectiv 2”, care vizează îngrijirea răniților și transferurile acestora în străinătate, a continuat să fie investigat. După contestarea unei soluții de clasare, ancheta a fost reluată. La 17 martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit un termen de maximum șase luni pentru finalizarea urmăririi penale, după ce a constatat perioade de inactivitate în desfășurarea cercetărilor.
Dosarul Colectiv: pedepsele patronilor, pirotehniștilor și ofițerilor ISU. Ce s-a decis pentru Piedone
După ani de anchete și procese, pe 12 mai 2022 a fost pronunțată hotărârea definitivă în dosarul principal Colectiv. Condamnările au vizat infracțiuni diferite, printre care ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă și abuz în serviciu. Ulterior, unele dintre pedepse și soluții au fost modificate. George Alin Anastasescu, unul dintre patronii clubului Colectiv, a primit o pedeapsă de 11 ani și 8 luni de închisoare, iar Paul Cătălin Gancea, un alt patron, a fost condamnat la 6 ani și 4 luni.
Costin Mincu, cel de-al treilea patron, a primit inițial 8 ani de închisoare. În 2023, pedeapsa acestuia a fost redusă la 6 ani și 6 luni, după ce instanța a constatat prescrierea a două infracțiuni. Pirotehniștii Viorel Zaharia și Marian Moise au fost condamnați fiecare la câte 6 ani și 10 luni de închisoare. În cazul ofițerilor ISU, George Petrică Matei a primit o condamnare de 8 ani și 8 luni de închisoare. Aceeași pedeapsă a fost pronunțată în România și pentru Antonina Radu, însă, în urma procedurilor judiciare din Republica Moldova, pedeapsa care urma să fie executată acolo a fost adaptată la 6 ani.
Cristian Mihai Niță, reprezentant al firmei de artificii, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare. Unul dintre cele mai controversate cazuri a fost cel al fostului primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone. În mai 2022, acesta fusese condamnat la 4 ani de închisoare. Pe 21 iunie 2023, Înalta Curte a admis recursul în casație formulat în cazul său și a dispus achitarea definitivă, stabilind că fapta pentru care fusese condamnat nu este prevăzută de legea penală.
În același dosar, Aurelia Iofciu, Luminița Larisa Ganea și Sandra Ramona Moțoc au fost achitate. Procesul Danielei Niță a încetat în urma decesului acesteia. Un alt episod important s-a produs în mai 2026, când Ministerul Justiției a confirmat încarcerarea Antoninei Radu în Republica Moldova, după ce aceasta părăsise România cu mai mulți ani înainte.
Despăgubirile de la Colectiv: 64 de milioane de euro, cine a plătit și de ce ISU a chemat victimele în instanță
Procesul Colectiv a avut și o componentă financiară uriașă. În mai 2022, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, anunța că obligațiile de plată stabilite în dosar erau evaluate la aproximativ 64,2 milioane de euro. Instanța stabilise răspunderea solidară a patronilor clubului, pirotehniștilor, firmelor implicate, Sectorului 4 și ISU București-Ilfov. Acest lucru însemna că plata despăgubirilor putea fi solicitată integral oricăruia dintre debitorii obligați în solidar. În 2024, informațiile publice indicau că aproximativ 60 de milioane de euro fuseseră achitate prin ISU, din bani publici, către supraviețuitorii incendiului și familiile persoanelor decedate.
Ulterior, au apărut și procese în care ISU a chemat în instanță beneficiari ai despăgubirilor. Litigiile vizau diferențe de bani rezultate din reducerea onorariilor executorilor judecătorești. După contestarea cheltuielilor de executare, instituția a solicitat recuperarea anumitor sume de la persoanele care primiseră despăgubiri. Separat de aceste litigii, în 2026 au continuat acțiunile în regres prin care ISU încearcă să recupereze banii achitați de la persoanele și firmele considerate responsabile pentru tragedie.
Aceste dosare sunt diferite de procesele îndreptate împotriva beneficiarilor despăgubirilor, atât prin obiectul lor, cât și prin persoanele chemate în judecată. În iunie și octombrie 2026, instanțele au admis parțial asemenea cereri. Hotărârile stabilesc obligații de plată, însă recuperarea efectivă a banilor depinde de executarea acestora. Unele dintre soluții pot fi contestate prin apel.
Cum arată astăzi clubul Colectiv. Ce s-a întâmplat cu fabrica Pionierul de pe strada Tăbăcarilor
Clubul Colectiv funcționa într-un spațiu situat în corpul 15 al fostei fabrici de încălțăminte Pionierul, pe strada Tăbăcarilor nr. 7, în Sectorul 4 al Capitalei. După tragedie, complexul industrial a continuat să găzduiască diferite activități și spații închiriate. Locul fostului club a rămas însă asociat cu noaptea de 30 octombrie 2015.
În apropiere, zona memorială din Piața Bucur a devenit un punct de reculegere pentru familiile victimelor, supraviețuitori și prieteni. Aici sunt aduse flori și aprinse lumânări, în special la fiecare comemorare a incendiului. În 2025, relatările de la comemorarea celor zece ani de la tragedie consemnau că literele care formau numele Colectiv fuseseră îndepărtate de pe fațada clădirii. Anunțurile privind comemorarea din 2026 indică aceeași adresă, strada Tăbăcarilor nr. 7, ca loc de reculegere. Aspectul exact al interiorului fostului club, în octombrie 2026, nu poate fi stabilit din fotografiile mai vechi. Imaginile de arhivă surprind diferite etape ale clădirii, iar informațiile despre activitățile desfășurate în complex trebuie raportate la momentul în care au fost documentate.
Ce a schimbat Colectiv în România: căderea Guvernului Ponta, „Corupția ucide”, cluburile închise și legea ISU
Incendiul de la Colectiv a provocat un val uriaș de revoltă în România. La 3 noiembrie 2015, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisii și tragerea la răspundere a celor vinovați. Mesajul „Corupția ucide” a devenit unul dintre simbolurile protestelor, exprimând nemulțumirea față de modul în care funcționau instituțiile statului. Pe 4 noiembrie 2015, premierul Victor Ponta și-a anunțat demisia, ceea ce a dus la căderea Guvernului. Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 4 la momentul incendiului, și-a dat, la rândul său, demisia din funcție.
Tragedia a determinat autoritățile să intensifice verificările în cluburi, restaurante și alte spații publice. În urma controalelor, activitatea mai multor localuri a fost suspendată sau oprită, după identificarea unor încălcări ale normelor privind securitatea la incendiu. Au fost adoptate și modificări legislative. Ordonanța de urgență 52/2015 a schimbat Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, iar Hotărârea de Guvern 915/2015 a stabilit criteriile în baza cărora autoritățile puteau dispune oprirea funcționării unor spații în care erau constatate încălcări grave ale cerințelor de securitate. Printre problemele vizate de noile reglementări se numărau depășirea capacității admise, condițiile de evacuare și riscul propagării rapide a incendiilor. Aceste modificări ale cadrului legal au fost adoptate în zilele imediat următoare tragediei.
Documentarul „Colectiv” de Alexander Nanau: unde îl vezi online și ce premii a luat
Tragedia și consecințele sale au fost prezentate și în documentarul „Colectiv”, cunoscut internațional sub titlul „Collective”, regizat de Alexander Nanau. Filmul are o durată de 109 minute și urmărește evenimentele din primul an de după incendiu, concentrându-se asupra investigațiilor care au scos la iveală nereguli grave din sistemul sanitar românesc. În documentar apar supraviețuitori, familii ale victimelor, avertizori de integritate și reprezentanți ai autorităților. Producția folosește o abordare observațională, urmărind evenimentele și personajele fără interviuri clasice și fără comentariu din off.
Premiera mondială a avut loc în 2019, la Festivalul de Film de la Veneția. Regia este semnată de Alexander Nanau, iar Bianca Oana se numără printre producătorii filmului. Documentarul a câștigat premiul pentru documentar european în 2020, Premiul Publicului LUX în 2021 și un premiu Peabody. În 2021, „Colectiv” a obținut două nominalizări la Premiile Oscar, una la categoria cel mai bun lungmetraj documentar și cealaltă la categoria cel mai bun film internațional.
Marșul Colectiv 2026: ce este confirmat despre comemorare, după amenda de anul trecut
La 11 ani de la incendiu, victimele tragediei sunt comemorate din nou în București. Pentru 30 octombrie 2026, platforma Corupția Ucide a anunțat organizarea unui moment de comemorare la adresa fostului club, pe strada Tăbăcarilor nr. 7. Asociația Colectiv GTG 3010 a precizat că nu organizează un eveniment propriu, însă părinții și prietenii celor decedați vor merge să aprindă lumânări, fiecare atunci când poate. În anunțurile organizatorilor verificate pentru comemorarea din 2026 nu a fost confirmată o oră de plecare sau un traseu pentru un eventual marș.
Comemorarea are loc și în contextul controversei apărute în anul precedent. În 2025, Marian Rădună, organizatorul marșului dedicat împlinirii a zece ani de la tragedie, a fost amendat cu 3.000 de lei pentru depășirea orei 23:00. Acesta a contestat situația, susținând că marșul se încheiase deja, iar persoanele rămase în zonă participau la comemorarea victimelor. Ulterior, șeful Jandarmeriei, Alin Mastan, și-a cerut scuze public pentru incident și a anunțat efectuarea unor verificări.
Tragedii ca la Colectiv în lume: Kiss, Station și Cromañón
Incendiul de la Colectiv nu a fost singura tragedie produsă într-un spațiu de concerte, în condițiile utilizării unor efecte pirotehnice și ale existenței unor probleme grave de securitate. Pe 27 ianuarie 2013, în clubul Kiss din orașul Santa Maria, Brazilia, un incendiu izbucnit în timpul unui concert a provocat moartea a 242 de persoane. Artificiile au aprins materialele utilizate pentru izolarea fonică, iar focul și fumul s-au extins rapid.
O tragedie asemănătoare s-a produs pe 20 februarie 2003, în clubul The Station din West Warwick, Statele Unite ale Americii. Incendiul a provocat moartea a 100 de persoane, după ce efectele pirotehnice folosite în timpul unui spectacol au aprins materialul inflamabil din apropierea scenei. Investigația tehnică realizată în Statele Unite a arătat că, după puțin peste un minut de la izbucnirea incendiului, fumul era deja vizibil la ușile de ieșire. Aglomerația formată în dreptul intrării principale a împiedicat evacuarea multor spectatori.
Pe 30 decembrie 2004, clubul República Cromañón din Buenos Aires, Argentina, a fost cuprins de flăcări în timpul unui concert. Incendiul a pornit de la un dispozitiv pirotehnic aprins în interior, iar 194 de persoane au murit. Anchetele desfășurate după aceste catastrofe au evidențiat probleme grave privind siguranța spațiilor, materialele combustibile și condițiile de evacuare. În toate cele trei cazuri, combinația dintre incendiul izbucnit în timpul spectacolului și dificultățile întâmpinate de oameni în încercarea de a ieși a avut consecințe devastatoare.
Întrebări scurte despre Colectiv
Câți ani se împlinesc de la Colectiv?
Pe 30 octombrie 2026 se împlinesc 11 ani de la tragedia produsă în clubul Colectiv din București.
Când a avut loc incendiul?
Incendiul a izbucnit vineri, 30 octombrie 2015, în jurul orei 22:32, în timpul concertului susținut de trupa Goodbye to Gravity.
Unde era clubul Colectiv?
Clubul funcționa pe strada Tăbăcarilor nr. 7, în Sectorul 4 al Bucureștiului, într-un spațiu al fostei fabrici de încălțăminte Pionierul.
Cine a fost condamnat în dosarul Colectiv?
În dosarul principal au fost condamnați patronii clubului, cei doi pirotehniști, doi ofițeri ISU și un reprezentant al firmei de artificii. Cristian Popescu Piedone, condamnat inițial în 2022, a fost achitat definitiv în 2023.
Câte victime sunt comemorate?
La comemorările tragediei sunt amintite 65 de victime. Bilanțul persoanelor decedate în incendiu și ulterior din cauza rănilor suferite este de 64. Numărul de 65 îl include și pe un supraviețuitor decedat în 2017, considerat de Asociația Colectiv GTG 3010 cea de-a 65-a victimă.
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