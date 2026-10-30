Incendiul din Colectiv, 11 ani: ce s-a întâmplat pe 30 octombrie 2015, cine sunt cei 65 de morți și ce pedepse au primit vinovații

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 30 oct. 2026, 11:03

Au plecat de acasă pentru o seară de distracție, fără să știe că nu se vor mai întoarce niciodată. Aveau planuri, vise, oameni care îi iubeau și o viață întreagă înainte. În doar câteva clipe, totul s-a transformat într-un coșmar. În locul bucuriei unui concert au rămas flăcările, strigătele de ajutor și disperarea celor care încercau să scape cu viață. Pentru zeci de familii, noaptea de 30 octombrie 2015 a însemnat începutul unei suferințe care nu s-a încheiat nici astăzi. Au trecut 11 ani de la tragedia de la Colectiv, dar durerea părinților care și-au îngropat copiii, a celor care și-au pierdut frații, surorile sau prietenii nu poate fi măsurată în ani.

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