Fostul manager al Filarmonicii Sibiu, trimis în judecată de DNA. Zeci de contracte cu avocați, în centrul anchetei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 8 oct. 2026, 19:43

Fostul manager al Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian-Călin Lupeș, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de mai multe fapte de abuz în serviciu cu obținerea unor foloase necuvenite. Dosarul vizează contracte de asistență și reprezentare juridică pe care acesta le-ar fi încheiat cu mai multe cabinete de avocatură, deși instituția avea propriul personal de specialitate.

Distribuie articolul