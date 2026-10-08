Fostul manager al Filarmonicii Sibiu, trimis în judecată de DNA. Zeci de contracte cu avocați, în centrul anchetei

Fostul manager al Filarmonicii de Stat Sibiu, Cristian-Călin Lupeș, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, fiind acuzat de mai multe fapte de abuz în serviciu cu obținerea unor foloase necuvenite. Dosarul vizează contracte de asistență și reprezentare juridică pe care acesta le-ar fi încheiat cu mai multe cabinete de avocatură, deși instituția avea propriul personal de specialitate.
Potrivit procurorilor anticorupție, unele dintre contractele încheiate nu ar fi beneficiat nici de aprobările necesare din partea Consiliului Județean Sibiu.
Fostul manager al Filarmonicii Sibiu, acuzat că ar fi încheiat ilegal zeci de contracte
DNA anunță că Cristian-Călin Lupeș va fi judecat în stare de libertate pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu cu obținerea de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altă persoană. Una dintre acuzații este în formă continuată și cuprinde 30 de acte materiale, arată news.ro.
Anchetatorii susțin că, în calitate de manager al Filarmonicii de Stat Sibiu, Lupeș ar fi semnat trei contracte de asistență sau reprezentare juridică la datele de 3 octombrie 2022, 1 februarie 2024 și 30 august 2024.
Potrivit rechizitoriului, contractele ar fi fost încheiate cu trei cabinete de avocatură, deși Filarmonica avea angajați cu atribuții juridice și pentru reprezentarea instituției în fața instanțelor.
În plus, procurorii susțin că nu ar fi existat aprobările necesare din partea Consiliului Județean Sibiu.
Alte 30 de contracte, în perioada 2024-2025
Ancheta DNA vizează și o altă perioadă. Procurorii susțin că, între 27 septembrie 2024 și 2 septembrie 2025, fostul manager ar fi încheiat alte 30 de contracte de asistență juridică cu același cabinet de avocatură.
Și în acest caz, anchetatorii afirmă că Filarmonica avea deja personal propriu de specialitate juridică și de reprezentare în instanță.
Totodată, la acel moment ar fi existat și alte contracte de asistență și consultanță juridică încheiate cu alte cabinete de avocatură.
Un element distinct menționat de procurori îl reprezintă contractele referitoare la cauze penale. Potrivit DNA, unele dintre acestea ar fi vizat inclusiv situații care priveau interesele personale ale inculpatului și ale unei alte persoane.
O angajată a Filarmonicii, trimisă și ea în judecată
În același dosar a fost trimisă în judecată și Mărioara Preda, persoană desemnată să acorde viza de control financiar preventiv propriu în cadrul Filarmonicii de Stat Sibiu.
Aceasta este acuzată de două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținerea unor foloase necuvenite.
Conform anchetatorilor, Mărioara Preda ar fi acordat viza pentru unul dintre contractele de asistență juridică menționate în dosar și ar fi vizat o ordonanțare de plată aferentă unui alt contract, deși documentele ar fi fost întocmite cu încălcarea prevederilor legale.
DNA estimează prejudiciul la peste 543.000 de lei
Potrivit procurorilor, în urma conduitei cercetate în dosar ar fi fost generate cheltuieli suplimentare în valoare totală de 543.387 de lei.
Această sumă este indicată de anchetatori drept prejudiciu produs în dauna instituției și ar fi reprezentat, totodată, foloase necuvenite obținute de cabinetele de avocatură.
Din suma menționată, Consiliul Județean Sibiu s-a constituit parte civilă în cauză cu 75.035 de lei.
Pentru recuperarea eventualului prejudiciu, procurorii au dispus măsuri asigurătorii asupra bunurilor persoanelor vizate de anchetă.
Rechizitoriul întocmit de procurorii DNA a fost transmis Tribunalului Sibiu, instanță care urmează să judece cauza. DNA a solicitat, totodată, menținerea măsurilor asigurătorii dispuse în dosar.