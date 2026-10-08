Fost director de bancă din București, cercetat după ce un client ar fi rămas fără aproape 100.000 de euro. Banii au dispărut din conturi

Un fost director al unei sucursale bancare din Sectorul 2 al Capitalei este cercetat penal după ce ar fi efectuat 13 operațiuni neautorizate din contul unui client, în perioada 2022-2023. Prejudiciul este estimat la aproape 100.000 de euro, iar lipsa banilor ar fi fost descoperită în urma unui control intern.
Percheziție într-un dosar de fraudă bancară
Polițiștii Brigăzii de Investigare a Criminalității Economico-Financiare din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au făcut, joi, 8 octombrie 2026, o percheziție domiciliară în București.
Acțiunea are loc într-un dosar penal în care sunt investigate infracțiuni de efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic, potrivit Poliției Capitalei.
Anchetatorii îl vizează pe un bărbat în vârstă de 45 de ani, care la momentul faptelor ocupa funcția de director al unei sucursale bancare din Sectorul 2.
13 operațiuni neautorizate în contul unui client
Conform datelor furnizate de anchetatori, în perioada 2022-2023, fostul director ar fi efectuat 13 operațiuni fără autorizarea titularului contului.
În urma acestor operațiuni, din contul clientului ar fi fost transferată sau retrasă o sumă totală de aproape 100.000 de euro.
Cazul a ieșit la iveală după efectuarea unui control intern, în urma căruia ar fi fost constatată lipsa banilor din cont.
Clientul avea încredere în directorul sucursalei
Surse judiciare au declarat pentru News.ro că persoana prejudiciată este în vârstă și avea încredere în directorul sucursalei.
Potrivit acelorași surse, clientul i-ar fi cerut în mai multe rânduri directorului să îi acceseze contul în numele său. Acest lucru i-ar fi permis bărbatului să cunoască datele necesare pentru accesarea contului.
Anchetatorii susțin că fostul director s-ar fi folosit ulterior de informațiile pe care le deținea pentru a efectua operațiunile neautorizate și pentru a sustrage banii.
Fostul director, plasat sub control judiciar
În urma probelor strânse în timpul anchetei, față de bărbatul de 45 de ani a fost dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care au fost efectuate operațiunile și pentru documentarea prejudiciului.
Până la finalizarea anchetei și a eventualului proces, bărbatul beneficiază de prezumția de nevinovăție.
Cum ar fi fost descoperită lipsa banilor
Potrivit informațiilor comunicate de autorități, neregulile nu ar fi fost sesizate imediat. Lipsa banilor din contul clientului ar fi fost observată în cadrul unui control intern al instituției bancare.
Polițiștii continuă administrarea probatoriului în dosarul penal, urmând să stabilească exact modul în care au fost realizate cele 13 operațiuni și traseul sumelor de bani.