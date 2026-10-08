Fost director de bancă din București, cercetat după ce un client ar fi rămas fără aproape 100.000 de euro. Banii au dispărut din conturi

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 8 oct. 2026, 18:03

Un fost director al unei sucursale bancare din Sectorul 2 al Capitalei este cercetat penal după ce ar fi efectuat 13 operațiuni neautorizate din contul unui client, în perioada 2022-2023. Prejudiciul este estimat la aproape 100.000 de euro, iar lipsa banilor ar fi fost descoperită în urma unui control intern.

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