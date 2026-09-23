Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, este cercetat pentru omor în cazul tinerei de 28 de ani al cărei trup a fost găsit într-o valiză, în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestuia, în lipsă. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea Adrian Vrăbete a confirmat, în cursul zilei de miercuri, pentru Realitatea.Net, că suspectul este de negăsit și că ar fi părăsit deja țara.
Bărbatul a dobândit astfel calitatea de inculpat, fiind cercetat pentru infracțiunea de omor.
"În continuarea comunicărilor publice anterioare, la acest moment vă pot confirma că procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, aceasta dobândind astfel calitatea de inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de „omor”, faptă prev. de art. 188 alin.1 C.p", au transmis procurorii vâlceni.
Totodată, procurorii au cerut Tribunalului Vâlcea să dispună arestarea preventivă a bărbatului, în lipsa acestuia.
Ce au găsit anchetatorii la locuința suspectului
Judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Vâlcea a emis, în cursul zilei de miercuri, un mandat de percheziție domiciliară pentru locuința bărbatului de 30 de ani aflat în atenția anchetatorilor.
Mandatul a fost pus în executare de organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea, în baza delegării dispuse de procuror. În timpul percheziției, anchetatorii au identificat, pe o saltea aflată în camera folosită de suspect și victimă, mai multe pete care par a fi sânge.
"Probe din aceste urme au fost recoltate în condiții sterile. Acestea urmează să fie analizate pentru stabilirea naturii și provenienței substanței", au transmis procurorii.
Cine este femeia al cărei trup a fost găsit într-o valiză
Cazul a ieșit la iveală după descoperirea, în apele râului Olt, în zona barajului Ionești, a trupului unei femei ascuns într-o valiză. Victima a fost identificată ca fiind Valentina Ioana Tănăsie, o tânără de 28 de ani din Filiași, județul Dolj.
„În cursul zilei de 22.09.2026 lucrătorii din cadrul IPJ Vâlcea au fost sesizaţi telefonic de către o persoană care se afla la pescuit malul râului Olt, în zona Barajului Ioneşti, jud. Vâlcea, cu privire la faptul că a identificat un bagaj care plutea la suprafaţa apei, iar în interiorul acestuia se află un cadavru. Astfel, pe rolul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea s-a format un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de omor, faptă prevăzută de articolul 188 alin.1 Cod penal, iar cu ocazia cercetărilor desfăşurate s-a stabilit că victima este o persoană de sex feminin, în vârstă de 28 de ani, originară din judeţul Dolj, care locuia fără forme legale pe raza unei comune din jud. Vâlcea. Cu ocazia efectuării necropsiei au fost identificate mai multe leziuni traumatice pe corpul victimei, stabilindu-se astfel că moartea acesteia a fost violentă şi datează din 21.09.2026.
La acest moment cercetările se desfăşoară in personam, faţă de o persoană de sex masculin, în vârstă de 30 de ani, din judeţul Vâlcea, care are calitatea de suspect şi cu privire la care există informaţii ar fi părăsit teritoriul ţării anterior descoperirii faptei.
Precizăm că aceste activități nu pot, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoanele implicate în procedurile judiciare.
Activităţile de urmărire penale au fost efectuate de către procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea împreună cu organele de cercetare penală din cadrul IPJ Vâlcea şi IPJ Sibiu”, se arată în comunicatul transmis de oamenii legii.
Trupul Valentinei, descoperit într-o valiză în râul Olt
Descoperirea macabră a fost făcută marți după-amiază, 22 septembrie, în apropierea barajului Ionești. Mai mulți pescari aflați în zonă au observat o valiză care plutea pe suprafața apei, conform presei locale.
Aceștia au reușit să aducă obiectul la mal, însă în interior au făcut o descoperire șocantă: se afla trupul neînsuflețit al unei femei.
Pescarii au sunat imediat la numărul de urgență, iar în scurt timp zona a fost împânzită de polițiști și criminaliști. Perimetrul a fost izolat, iar anchetatorii au început cercetările pentru a strânge probe și pentru a identifica victima.
Ulterior, femeia a fost identificată ca fiind Valentina Ioana Tănăsie, în vârstă de 28 de ani.
Tânăra ar fi avut urme de violență
Primele informații din anchetă indică faptul că pe trupul victimei ar fi fost observate mai multe urme de violență. De asemenea, există informații potrivit cărora tânăra ar fi suferit mai multe fracturi.
Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit cu exactitate împrejurările în care au fost produse leziunile și nici cauza morții. Trupul Valentinei a fost transportat pentru efectuarea necropsiei, iar rezultatele medico-legale ar urma să ofere indicii importante pentru anchetă.
Oamenii legii încearcă acum să afle inclusiv unde ar fi fost ucisă tânăra și cum a ajuns valiza în apele Oltului.