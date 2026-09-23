Bărbat de 30 de ani, pus sub acuzare în cazul crimei din Vâlcea. Noi informații din anchetă: ce au descoperit procurorii la percheziții

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 23 sept. 2026, 18:52

Un bărbat în vârstă de 30 de ani, din județul Vâlcea, este cercetat pentru omor în cazul tinerei de 28 de ani al cărei trup a fost găsit într-o valiză, în apele râului Olt, în zona barajului Ionești. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva acestuia, în lipsă. Purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea Adrian Vrăbete a confirmat, în cursul zilei de miercuri, pentru Realitatea.Net, că suspectul este de negăsit și că ar fi părăsit deja țara.

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