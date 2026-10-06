Zelenski avertizează asupra unui posibil atac masiv al Rusiei. Ucraina pregătește măsuri de ripostă

Scris de Darius Stănescu Publicat: 6 oct. 2026, 16:09

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele de apărare pregătesc măsuri pentru a contracara un posibil atac masiv al Rusiei, după ce serviciile de informații au transmis date despre pregătirile Moscovei. Autoritățile de la Kiev au discutat măsuri pentru protejarea infrastructurii și logisticii, precum și distribuirea mijloacelor de apărare aeriană.

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