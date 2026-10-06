Zelenski avertizează asupra unui posibil atac masiv al Rusiei. Ucraina pregătește măsuri de ripostă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că forțele de apărare pregătesc măsuri pentru a contracara un posibil atac masiv al Rusiei, după ce serviciile de informații au transmis date despre pregătirile Moscovei. Autoritățile de la Kiev au discutat măsuri pentru protejarea infrastructurii și logisticii, precum și distribuirea mijloacelor de apărare aeriană.
Zelenski: „Pregătim măsuri de ripostă”
Anunțul a fost făcut după o ședință la care au participat membri ai guvernului, reprezentanți ai conducerii militare și ai serviciilor de urgență, potrivit Ukrinform.
„Alături de reprezentanții autorităților regionale, membrii guvernului au pregătit soluții logistice suplimentare ca răspuns la operațiunea rusă împotriva logisticii ucrainene. Am primit astăzi informații actualizate de la serviciile de informații privind pregătirile rușilor pentru un atac masiv. Pregătim măsuri de ripostă”, a declarat Volodimir Zelenski.
Liderul ucrainean a precizat că autoritățile au stabilit măsuri prioritare pentru protejarea obiectivelor-cheie ale țării.
Apărarea aeriană, în centrul discuțiilor
În cadrul ședinței, ministrul apărării și comandantul Forțelor Aeriene au prezentat situația distribuirii mijloacelor de apărare aeriană și a organizării dispozitivelor de protecție pentru obiectivele prioritare.
„Am ținut o ședință operativă cu membrii guvernului, reprezentanții armatei și toate serviciile-cheie. În primul rând: ministrul apărării și comandantul Forțelor Aeriene au raportat cu privire la distribuirea mijloacelor de apărare aeriană și organizarea aliniamentelor de acoperire pentru obiectivele-cheie stabilite”, a transmis Zelenski.
Totodată, guvernul și reprezentanții autorităților regionale au pregătit soluții logistice suplimentare, ca răspuns la acțiunile Rusiei împotriva logisticii ucrainene.
Dificultăți în interceptarea rachetelor balistice
Zelenski a subliniat că apărarea împotriva rachetelor balistice rămâne cea mai dificilă problemă, iar livrările necesare în acest domeniu depind de partenerii Ucrainei.
„Asigurăm muniția necesară pentru avioanele F-16, mijloacele de interceptare și rachetele antiaeriene. Situația cea mai dificilă este la capitolul apărării antibalistice, iar livrările în acest sens depind exclusiv de parteneri”, a declarat președintele ucrainean.
Spitale lovite în două orașe
În privința situației civile, Zelenski a anunțat că atacurile ruse din ultimele 24 de ore au lovit spitale din orașele Kramatorsk și Krivoi Rog.
Declarațiile au fost făcute în contextul evaluării măsurilor de protecție a infrastructurii și al pregătirilor pentru un posibil nou atac de amploare.