Tragedie în Spania: o româncă de 37 de ani, mamă a două fetițe, a fost găsită moartă alături de un bărbat

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 9 oct. 2026, 18:13

O româncă în vârstă de 37 de ani și un bărbat au fost găsiți fără viață într-o locuință din localitatea Valverde de Júcar, provincia Cuenca, Spania. Ambele victime prezentau urme de violență, iar Garda Civilă a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia. Femeia era mama a două fete minore.

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