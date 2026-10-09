Tragedie în Spania: o româncă de 37 de ani, mamă a două fetițe, a fost găsită moartă alături de un bărbat

O româncă în vârstă de 37 de ani și un bărbat au fost găsiți fără viață într-o locuință din localitatea Valverde de Júcar, provincia Cuenca, Spania. Ambele victime prezentau urme de violență, iar Garda Civilă a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia. Femeia era mama a două fete minore.
Românca locuia de mai mulți ani în Spania și avea două fiice
Tragedia s-a petrecut în localitatea Valverde de Júcar, din provincia Cuenca, unde femeia de origine română își construise viața alături de familia sa.
Potrivit informațiilor publicate de presa locală și preluate de ȘtiriDiaspora, românca avea 37 de ani și era mama a două fete. Fiica cea mică are șase ani și s-a născut în localitatea spaniolă, în timp ce sora ei mai mare este adolescentă și urmează cursurile liceului din zonă.
Detaliile despre familie au fost oferite de primarul localității, Eduardo Mena, pentru publicația Las Noticias de Cuenca.
Moartea femeii a provocat emoție în comunitatea în care aceasta trăia de mai mulți ani.
Cele două victime au fost găsite într-o locuință de pe strada Mayorazgo
Descoperirea a fost făcută într-o casă de pe strada Mayorazgo din Valverde de Júcar. Potrivit informațiilor disponibile, primul apel la numărul de urgență 112 a fost înregistrat la ora 19:43.
Persoana care a solicitat ajutorul a anunțat că două persoane au fost găsite fără viață și că ar putea fi vorba despre un incident violent.
La adresă au intervenit echipaje ale Gărzii Civile din Cuenca și personal medical. Pentru a permite accesul în locuință, a fost necesară și intervenția pompierilor din Motilla del Palancar.
Medicii nu au mai putut face nimic pentru cele două persoane și au constatat decesul acestora. Atât românca de 37 de ani, cât și bărbatul găsit alături de ea prezentau urme de violență pe corp.
Anchetatorii iau în calcul ipoteza violenței de gen
Garda Civilă investighează cazul pentru a stabili ce s-a întâmplat în locuință și care au fost împrejurările în care au murit cele două persoane.
Conform informațiilor apărute în presa spaniolă, femeia și bărbatul s-ar fi aflat în proces de separare. Cu toate acestea, persoane din anturajul lor nu ar fi cunoscut existența unor conflicte grave sau a unor episoade anterioare de abuz.
Până la acest moment, nu au fost confirmate public informații privind eventuale plângeri anterioare pentru violență domestică.
Anchetatorii iau în calcul și ipoteza unei agresiuni asociate violenței de gen, însă aceasta rămâne o pistă de lucru, care trebuie verificată pe baza probelor strânse în dosar.
Autoritățile nu au anunțat identitatea completă sau vârsta bărbatului
Deocamdată, autoritățile spaniole nu au făcut publică vârsta bărbatului găsit mort alături de româncă.
Investigațiile continuă pentru reconstituirea evenimentelor și stabilirea cauzelor exacte ale deceselor. Urmează ca anchetatorii să clarifice și natura relației dintre cele două persoane, precum și eventualele circumstanțe care au precedat tragedia.
Până la apariția unor concluzii oficiale, împrejurările în care au murit cei doi rămân neclare.
În urma tragediei, două fete minore au rămas fără mamă, iar comunitatea din Valverde de Júcar așteaptă răspunsuri cu privire la cele întâmplate.