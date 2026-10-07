Primul deces provocat de Ebola. Autoritățile au identificat zeci de persoane care au intrat în contact cu victima

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 12:00

Kenya se confruntă pentru prima dată cu un caz de Ebola confirmat pe teritoriul său. Un bărbat care locuia în Republica Democratică Congo a murit într-un spital din Nairobi, după ce a fost infectat cu virusul. Este primul caz și, totodată, primul deces provocat de Ebola înregistrat oficial vreodată în această țară din Africa de Est.

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