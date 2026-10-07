Primul deces provocat de Ebola. Autoritățile au identificat zeci de persoane care au intrat în contact cu victima

Kenya se confruntă pentru prima dată cu un caz de Ebola confirmat pe teritoriul său. Un bărbat care locuia în Republica Democratică Congo a murit într-un spital din Nairobi, după ce a fost infectat cu virusul. Este primul caz și, totodată, primul deces provocat de Ebola înregistrat oficial vreodată în această țară din Africa de Est.
Decesul a fost anunțat de ministrul kenyan al Sănătății, Aden Duale, care a precizat că pacientul a murit luni seară, după ce fusese internat în Nairobi.
Pacientul a ajuns în Kenya după o călătorie din Congo
Potrivit autorităților, bărbatul se afla în Republica Democratică Congo și era bolnav de aproximativ o lună. Acesta a călătorit pe cale rutieră până în Kampala, capitala Ugandei, iar de acolo a luat un avion către Nairobi, conform AFP şi Reuters.
Pacientul a ajuns în Kenya sâmbătă. La aeroportul internațional din Nairobi, acesta a trecut de controlul sanitar, însă ulterior starea sa de sănătate s-a agravat.
O rudă l-a transportat la un spital din Nairobi, unde medicii au constatat că avea febră, frisoane și hemoragii subcutanate. Bărbatul a fost izolat imediat după internare, însă medicii nu au mai reușit să îi salveze viața.
Reprezentanții Ministerului Sănătății au explicat că simptomele ar fi fost mascate temporar de medicamente, motiv pentru care pacientul a putut trece de verificările efectuate în aeroport.
Autoritățile sanitare din Kenya au început imediat ancheta epidemiologică. Până în prezent, au fost identificate 28 de persoane care au intrat în contact cu pacientul pe teritoriul țării. Printre acestea se află membri ai familiei și cadre medicale.
Oficialii încearcă, de asemenea, să localizeze alte persoane care ar fi putut fi expuse virusului. Este vorba despre 23 de pasageri și patru membri ai echipajului care se aflau în avionul companiei Jambojet cu care pacientul a călătorit spre Nairobi.
Autoritățile susțin că situația este monitorizată atent și că au fost activate măsurile de prevenire a răspândirii virusului.
Pacientul va fi înmormântat conform protocoalelor speciale
Trupul neînsuflețit al bărbatului urma să fie înmormântat marți, în conformitate cu protocoalele speciale aplicate în cazul deceselor provocate de Ebola.
Aceste măsuri sunt menite să reducă riscul transmiterii virusului, întrucât Ebola se poate răspândi prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate, inclusiv după deces.
Ministrul Sănătății din Kenya a declarat că țara menține un nivel ridicat de alertă și că autoritățile sunt pregătite să intervină în cazul apariției unor noi îmbolnăviri.
Republica Democratică Congo se confruntă cu un nou focar de Ebola
Cazul din Kenya are loc în contextul unui focar de Ebola din Republica Democratică Congo. Potrivit celor mai recente date prezentate de autoritățile congoleze, epidemia a provocat mii de îmbolnăviri și peste 4.000 de decese.
Focarul, declarat oficial în luna mai, este asociat cu tulpina Bundibugyo a virusului Ebola. Această variantă este rar întâlnită și ridică probleme suplimentare pentru autoritățile sanitare.
Ebola este o boală virală severă care poate provoca febră, vărsături, diaree și, în formele grave, sângerări interne și externe. Transmiterea se produce în principal prin contact direct cu fluidele corporale ale unei persoane infectate.
Primul caz confirmat în Kenya a determinat autoritățile să intensifice măsurile de supraveghere și monitorizare, în special în rândul persoanelor care au intrat în contact cu pacientul și al celor care au călătorit alături de acesta.