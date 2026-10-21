Percheziții la Parlamentul European într-o anchetă privind suspiciuni de deturnare a fondurilor UE

Parchetul European a efectuat percheziții la sediile Parlamentului European, în cadrul unei anchete privind suspiciuni de deturnare a fondurilor UE de către fostul grup politic Identitate și Democrație.
Parchetul European a efectuat miercuri percheziții la sediile Parlamentului European din Bruxelles și Strasbourg, într-o anchetă privind suspiciuni de deturnare a fondurilor Uniunii Europene de către fostul grup politic Identitate și Democrație (ID), potrivit AFP. Din grup făceau parte formațiuni precum Raliul Național din Franța și Vlaams Belang din Belgia. Actualul grup „Patrioți pentru Europa”, care include cele două partide, a precizat că ancheta vizează fosta structură politică, desființată în 2024, și că actualul grup nu este vizat.
Din fostul grup politic făceau parte Raliul Național (RN), din Franța, și Vlaams Belang, din Belgia. Cele două formațiuni sunt membre ale actualului grup „Patrioți pentru Europa”, care s-a delimitat de anchetă și a subliniat că între cele două structuri politice nu există continuitate juridică.
Reprezentanții grupului „Patrioți pentru Europa” au precizat că perchezițiile au avut loc în birourile administrative ale fostului grup Identitate și Democrație. Potrivit unui reprezentant al grupului, ancheta îl vizează pe fostul secretar general al ID, nu actuala structură politică. Acesta a mai afirmat că niciun eurodeputat nu a fost vizat de percheziții în biroul său.
Ancheta privind fondurile europene vizează perioada 2019-2024
Investigația Parchetului European privește suspiciuni de deturnare a fondurilor Uniunii Europene în cadrul fostului grup politic Identitate și Democrație, în perioada legislaturii europene 2019-2024.
În luna iunie, ancheta a dus la efectuarea unor percheziții în mai multe țări europene, inclusiv în Franța. Autoritățile investighează posibile nereguli privind utilizarea fondurilor europene, însă suspiciunile nu reprezintă o dovadă a vinovăției persoanelor vizate.
Parchetul European nu a putut fi contactat imediat pentru a oferi informații suplimentare despre evoluția anchetei. Jordan Bardella, copreședintele grupului „Patrioți pentru Europa” și liderul Raliului Național, a refuzat să comenteze situația.
La rândul său, Parlamentul European a transmis că va coopera cu autoritățile competente, potrivit unui purtător de cuvânt al instituției.
Ce este Parchetul European
Parchetul European este un organism independent al Uniunii Europene care investighează și urmărește penal infracțiunile ce afectează interesele financiare ale UE, inclusiv fraudele care implică fonduri europene.