Moldova ridică adăposturi la granița cu Ucraina după valul de drone rusești

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 8 oct. 2026, 10:20

Republica Moldova va construi adăposturi de protecție în punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, pe fondul intensificării incidentelor provocate de drone și rachete care au încălcat spațiul aerian moldovean. Autoritățile de la Chișinău spun că măsura este necesară pentru protejarea grănicerilor și a populației din zonele apropiate frontierei.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre adăpostdronarepublica moldovaRusia