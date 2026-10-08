Moldova ridică adăposturi la granița cu Ucraina după valul de drone rusești

Republica Moldova va construi adăposturi de protecție în punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, pe fondul intensificării incidentelor provocate de drone și rachete care au încălcat spațiul aerian moldovean. Autoritățile de la Chișinău spun că măsura este necesară pentru protejarea grănicerilor și a populației din zonele apropiate frontierei.
Ministrul de Interne de la Chișinău, Daniella Misail-Nichitin, a anunțat că noile structuri vor fi amplasate la punctele de control de la granița cu Ucraina și vor servi drept refugii în cazul unor atacuri sau incursiuni ale dronelor. În paralel, o parte dintre polițiștii de frontieră care își desfășoară activitatea pe partea ucraineană a unor puncte de trecere vor fi relocați pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit Kyiv Independent.
Decizia vine după o serie de incidente petrecute în ultimele săptămâni, când mai multe drone și proiectile lansate în contextul războiului din Ucraina au ajuns pe teritoriul moldovean. Cel mai recent caz a avut loc pe 5 octombrie, când un proiectil deviat în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei a lovit un autobuz de pasageri și un post de control la punctul de frontieră Palanca-Maiaki-Udobne, rănind ușor un grănicer.
Președintele Maia Sandu a tras un semnal de alarmă după ce, în timpul unui atac rusesc asupra Ucrainei din 3 octombrie, cinci arme aeriene, inclusiv drone și rachete Banderol, au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova și au explodat pe teritoriul țării. Liderul de la Chișinău a afirmat că „războiul Rusiei ajunge în mod periculos în Moldova” și a acuzat Moscova că pune în pericol vieți omenești în întreaga Europă.
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Și premierul moldovean, Vasile Tofan, a avertizat că mediul de securitate din jurul țării s-a deteriorat considerabil. „Dronele și rachetele rusești reprezintă un risc serios pentru populația și infrastructura noastră”, a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă susținute la Bruxelles.
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Pe fondul creșterii numărului de incidente, autoritățile ucrainene poartă discuții cu statele vecine pentru reorganizarea operațiunilor la frontieră, astfel încât să fie îmbunătățită securitatea și să fie facilitat traficul transfrontalier.