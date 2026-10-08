Marco Rubio avertizează asupra unui „impas periculos” în Ucraina: riscul unui conflict mai amplu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 8 oct. 2026, 18:19

Războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas periculos”, iar lipsa unui acord poate deschide calea unei escaladări, avertizează secretarul de stat american Marco Rubio. Washingtonul va continua demersurile pentru o soluție diplomatică, însă oficialul american spune că, în prezent, nu se conturează perspectiva unei înțelegeri negociate.

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