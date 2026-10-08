Marco Rubio avertizează asupra unui „impas periculos” în Ucraina: riscul unui conflict mai amplu

Războiul din Ucraina a ajuns într-un „impas periculos”, iar lipsa unui acord poate deschide calea unei escaladări, avertizează secretarul de stat american Marco Rubio. Washingtonul va continua demersurile pentru o soluție diplomatică, însă oficialul american spune că, în prezent, nu se conturează perspectiva unei înțelegeri negociate.
Șeful diplomației americane a afirmat, într-un interviu publicat joi de cotidianul grec Kathimerini, că războiul nu s-a desfășurat „așa cum plănuise” președintele rus Vladimir Putin. În evaluarea sa, blocajul actual poate fi depășit fie prin negocieri, fie prin intensificarea confruntării, cu riscul ca aceasta să depășească granițele conflictului inițial.
„Ne aflăm acum într-un impas strategic, care implică pericole. Impasurile strategice pot fi rezolvate doar în două moduri: fie prin negociere, fie prin escaladare din partea uneia sau a ambelor părți, care ajunge să se extindă dincolo de limitele conflictului inițial. În acest moment, nu pare să existe nicio perspectivă pentru o soluționare negociată”, a declarat Rubio.
Negocierile de pace, blocate de disputa asupra Donbasului
Controlul asupra Donbasului rămâne principalul obstacol în calea unui acord, a sugerat secretarul de stat american. Rusia cere controlul deplin asupra regiunii, deși nu a cucerit întregul teritoriu, în timp ce Ucraina consideră această revendicare inacceptabilă, conform Reuters.
În timpul unei vizite în Portugalia, Rubio le-a spus jurnaliștilor că Statele Unite urmăresc încheierea unui acord care să ofere o soluție pe termen lung.
„Ne-am dori să vedem o soluționare negociată a acestui război, una permanentă, durabilă și echitabilă. Și suntem hotărâți să continuăm să lucrăm în acest sens”, a afirmat oficialul american.
Administrația președintelui Donald Trump a încercat în ultimele săptămâni să repornească discuțiile pentru încheierea războiului. Negociatorii ucraineni urmează să se deplaseze în Statele Unite vineri și sâmbătă pentru noi întrevederi.
Rubio avertizează asupra riscului de extindere a războiului
Îngrijorările Washingtonului privesc și posibilitatea ca o acțiune de sabotaj într-un stat NATO din vecinătatea conflictului să provoace o escaladare greu de controlat.
„Suntem îngrijorați de posibilitatea unei operațiuni de sabotaj într-o țară vecină NATO, care ar putea scăpa de sub control”, a spus Rubio.
Secretarul de stat a avertizat că asemenea evoluții ar putea transforma confruntarea dintre Rusia și Ucraina într-un conflict regional „mult mai amplu și mult mai periculos”.
Declarațiile vin în contextul extinderii atacurilor reciproce cu drone asupra unor obiective economice. Printre țintele lovite în acest an se numără instalații energetice, rafinării, porturi, nave care transportă petrol și cereale, depozite ale unor companii de comerț electronic și, mai recent, centre de date.
Rețeaua electrică a Ucrainei, în centrul avertismentelor privind iarna
Rubio a susținut că există indicii privind intenția Rusiei de a intensifica presiunea asupra infrastructurii energetice ucrainene în sezonul rece.
„În plus, există indicii clare că Rusia intenționează să profite de iarna care vine pentru a distruge ce a mai rămas din rețeaua electrică a Ucrainei și pentru a o forța să capituleze”, a declarat el.
Oficialul american a reiterat disponibilitatea Washingtonului de a facilita negocierile, dar a precizat că implicarea trebuie să ofere o perspectivă reală de progres.
„Acest război trebuie să se încheie printr-o soluționare negociată. Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Statele Unite sunt pregătite să faciliteze acest proces. Am încercat. Vom continua să încercăm. Dar nici nu vom investi în procese inutile dacă nu putem face progrese”, a afirmat Rubio.