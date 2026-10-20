JD Vance nu se alătură lui Trump în susținerea lui Netanyahu: „Nu mă implic în alegerile din Israel”

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că nu se implică în alegerile din Israel și că își concentrează atenția asupra candidaților americani, înaintea scrutinului de la jumătatea mandatului din SUA. Poziția sa diferă de cea a președintelui Donald Trump, care îl susține pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în cursa pentru realegere.
JD Vance își concentrează sprijinul asupra candidaților americani
Într-un interviu acordat luni jurnalistului Mark Halperin, în emisiunea „2WAY Tonight”, difuzată pe platforma americană 2WAY, Vance a explicat că nu intenționează să se implice în competiția electorală din Israel.
Vicepreședintele nu l-a criticat direct pe Netanyahu. În schimb, și-a motivat poziția prin prioritățile politice interne, în perspectiva alegerilor intermediare din Statele Unite, relatează Politico.
„Preşedintele dispune de cea mai eficientă susţinere din istoria politică americană sau internaţională. Eu susţin candidaţii americani, iar asupra acestora îmi concentrez atenţia în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului. Aşadar, nu mă implic în alegerile din Israel”, a declarat Vance.
Vance precizează că nu se pronunță împotriva susținerii lui Netanyahu
Deși nu s-a alăturat sprijinului exprimat de Donald Trump, JD Vance a subliniat că alegerea sa nu trebuie interpretată ca o poziție împotriva premierului israelian.
„Nu sunt împotriva susţinerii lui. Nu sunt în favoarea susţinerii lui. Pur şi simplu nu mă implic în alegerile din Israel”, a adăugat vicepreședintele american.
Declarațiile delimitează astfel poziția lui Vance de cea a președintelui în privința susținerii electorale a lui Netanyahu, fără ca vicepreședintele să formuleze o critică la adresa liderului israelian.
Trump, mesaj de susținere pentru Netanyahu înaintea alegerilor din Israel: „Un mare premier-războinic”
Președintele SUA, Donald Trump, și-a anunțat sprijinul pentru Benjamin Netanyahu înaintea alegerilor parlamentare din Israel, programate pentru 27 octombrie. Liderul american le-a transmis alegătorilor israelieni un mesaj în care îl laudă pe premier și îi susține continuarea mandatului.
Intervenția vine într-un moment în care Netanyahu și partidul său, Likud, încearcă să obțină un avantaj electoral, iar sondajele nu indică un traseu clar către formarea unei majorități pentru niciunul dintre candidați.
Ce a transmis Donald Trump despre Netanyahu
Într-o postare publicată duminică pe Truth Social și adresată „marelui popor al Israelului”, Trump l-a descris pe Netanyahu drept un „mare prim-ministru războinic”, dar și un partener pentru pace.
Președintele american a invocat rezistența premierului israelian în fața presiunilor politice și a criticilor din interiorul țării.
„Bibi Netanyahu s-a dovedit puternic, curajos şi strălucit în faţa unei opoziţii enorme, inclusiv a celei venite chiar din interiorul Israelului”, a scris Trump.
Liderul de la Casa Albă și-a exprimat explicit susținerea pentru un nou mandat al aliatului său.
„Vă rog ca această scrisoare să reprezinte sprijinul meu deplin şi total pentru Bibi Netanyahu în viitoarea sa campanie pentru realegerea în funcţia de prim-ministru al Israelului”, a transmis acesta.
Trump a evidențiat și participarea Israelului, alături de Statele Unite, la atacurile lansate asupra Iranului în februarie. Conflictul a afectat piețele energetice mondiale, infrastructura și economiile din regiune, potrivit Reuters.