JD Vance nu se alătură lui Trump în susținerea lui Netanyahu: „Nu mă implic în alegerile din Israel”

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 08:48

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că nu se implică în alegerile din Israel și că își concentrează atenția asupra candidaților americani, înaintea scrutinului de la jumătatea mandatului din SUA. Poziția sa diferă de cea a președintelui Donald Trump, care îl susține pe premierul israelian Benjamin Netanyahu în cursa pentru realegere.

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