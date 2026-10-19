Americanii, avertizați de Washington să stea departe de protestele din Franța. Violențele de stradă au dus la noi restricții
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Diplomația americană le-a transmis luni cetățenilor Statelor Unite să evite zonele în care au loc manifestații în Franța și să fie precauți dacă se află în apropierea unor adunări publice de amploare.
Alerta de securitate vine după un weekend marcat de violențe, jafuri și confruntări cu forțele de ordine în mai multe orașe franceze, relatează presa internațională.
Recomandarea Washingtonului se înscrie într-un val mai larg de avertismente emise de guverne străine pentru cetățenii care călătoresc în Franța. Potrivit Reuters, mai multe state europene și asiatice le-au cerut propriilor cetățeni să evite mulțimile și să urmărească indicațiile autorităților locale, pe fondul deteriorării situației de securitate.
Violențele din Franța au determinat noi avertismente pentru turiști
Manifestațiile din weekend au fost organizate pe fondul nemulțumirilor legate de creșterea costului vieții și de problemele din serviciile publice, inclusiv condițiile din școli. Protestele au degenerat în mai multe zone în confruntări cu poliția, incendieri și jafuri, iar clădiri publice și numeroase magazine au fost avariate.
Aproximativ 500.000 de persoane au participat sâmbătă la manifestații în întreaga Franță, potrivit AFP. Autoritățile au anunțat peste 2.500 de arestări, iar aproape 1.000 de membri ai forțelor de securitate au fost răniți, conform datelor publicate de agenția franceză de presă.
Unul dintre cele mai grave incidente a avut loc la Limoges, unde sediul primăriei, o clădire din secolul al XIX-lea, a fost cuprins de flăcări. Acoperișul s-a prăbușit, iar imobilul a fost aproape distrus. În mai multe orașe, grupuri violente au atacat clădiri publice, au spart vitrine și au jefuit magazine.
Parisul introduce restricții după un weekend de confruntări
Autoritățile franceze au început să adopte măsuri suplimentare pentru a preveni noi incidente. Luni, poliția din Paris a anunțat o interdicție de circulație pe timpul nopții în două zone ale capitalei, Place de la République și cartierul comercial Les Halles, afectate de violențe și jafuri.
Restricția este valabilă de luni, de la ora 23:00, până marți, la ora 06:00. Totodată, adunările și manifestațiile au fost interzise în Paris începând cu ora 20:00, potrivit Associated Press.
Restricții suplimentare au fost introduse și în alte localități. În mai multe orașe din nordul Franței, inclusiv Lille, autoritățile au instituit interdicții de circulație pe timpul nopții pentru persoanele sub 18 ani. La Nisa, pe Coasta de Azur, a fost impusă o măsură similară pentru minori, începând cu ora 21:00.
Premierul Sébastien Lecornu a cerut instituirea unor restricții locale, pentru protejarea populației și a proprietăților. El nu a exclus nici posibilitatea declarării stării de urgență, dacă situația o va impune.
Mai multe state le cer cetățenilor să evite manifestațiile
Avertismentul american vine în contextul în care și alte guverne și-au actualizat recomandările de călătorie pentru Franța. Italia le-a cerut cetățenilor să evite aglomerațiile și să manifeste prudență sporită, recomandându-le totodată să își înregistreze prezența în țară prin intermediul unui site sau al unei aplicații, pentru a putea fi localizați în caz de nevoie.
Ministerul german de Externe a avertizat că nu pot fi excluse noi violențe în zilele următoare și le-a recomandat cetățenilor să respecte instrucțiunile poliției franceze. Autoritățile germane au atras atenția și asupra posibilității aplicării unor amenzi sau solicitării de despăgubiri în cazul persoanelor care refuză să părăsească manifestațiile neautorizate atunci când li se cere acest lucru.
Cehia, Polonia, Țările de Jos, Danemarca, Suedia, Finlanda și Norvegia au emis, la rândul lor, recomandări de evitare a demonstrațiilor și de respectare a indicațiilor autorităților locale. China le-a cerut cetățenilor să rămână vigilenți și să evite zonele în care au loc proteste, în timp ce Malaysia a recomandat amânarea călătoriilor care nu sunt esențiale până la îmbunătățirea situației.
Macron refuză demisia ministrului de Interne
Criza de securitate a provocat tensiuni și la nivelul conducerii franceze. Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, și-a prezentat demisia duminică, asumându-și responsabilitatea pentru modul în care autoritățile au gestionat violențele. Președintele Emmanuel Macron a refuzat însă să o accepte.
Șeful statului i-a cerut ministrului să asigure transparența în privința deficiențelor de planificare și de colectare a informațiilor care au contribuit la izbucnirea incidentelor. Macron a solicitat, de asemenea, introducerea cât mai rapidă a unor noi tactici de intervenție pentru forțele de ordine.
Potrivit AFP, Nuñez a recunoscut că poliția a pierdut controlul în unele dintre marile orașe în timpul manifestațiilor de sâmbătă. Oficialul a invocat lipsa unei anticipări suficiente a mobilizării și numărul insuficient de forțe desfășurate pentru a face față grupurilor violente.
Organizatorii au anunțat că vor avea loc noi proteste sâmbăta viitoare, ceea ce menține preocupările autorităților și ale guvernelor străine privind evoluția situației din Franța.
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