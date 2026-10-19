Rusia și Iranul își fac planuri în plină criză din Orientul Mijlociu. Ce au discutat Lavrov și Araghchi

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a avut luni, 19 octombrie, o întrevedere la Teheran cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, în contextul tensiunilor militare dintre Iran și Statele Unite.
Oficialul rus a descris discuțiile drept „fructuoase, deschise și sincere” și a afirmat că Moscova intenționează să își respecte angajamentele asumate în cadrul cooperării bilaterale cu Teheranul. Informațiile au fost relatate de agenția germană dpa și de presa internațională.
Întâlnirea a avut loc într-un moment în care situația de securitate din Orientul Mijlociu rămâne tensionată, iar Strâmtoarea Ormuz, rută strategică pentru transportul petrolului, se află în centrul disputelor regionale. Potrivit Reuters, Araghchi a acuzat Statele Unite că au contribuit la insecuritatea din zonă și a susținut că problemele regionale trebuie soluționate prin diplomație.
Iranul și Rusia susțin că problemele regionale trebuie rezolvate prin diplomație
În cadrul conferinței de presă comune, Abbas Araghchi a declarat că Iranul, Rusia și alte state consideră că problemele din regiune nu pot fi soluționate prin forță militară, ci prin negocieri și soluții politice.
„Iranul, Rusia și multe alte țări împărtășesc punctul de vedere că problemele regiunii nu pot fi rezolvate prin mijloace militare și trebuie abordate prin diplomație și soluții politice”, a afirmat ministrul iranian.
Potrivit Reuters, Araghchi a acuzat Statele Unite pentru insecuritatea și tensiunile din Strâmtoarea Ormuz și a cerut statelor din regiune să lucreze la un mecanism comun de securitate.
„Salutăm orice inițiativă care conduce la securitate din interior, fără prezența forțelor străine, și considerăm că aceasta este direcția corectă”, a declarat șeful diplomației iraniene.
Cooperarea energetică și proiectele comune, pe agenda discuțiilor
Conform Ministerului iranian de Externe, vizita lui Lavrov vizează aplicarea acordurilor bilaterale și consultări privind evoluțiile regionale. La rândul său, Ministerul rus de Externe a anunțat că discuțiile urmează să abordeze proiecte comune în domeniile energiei și logisticii, precum și situația din Golf și modalitățile de depășire a crizei internaționale.
Vizita are loc în contextul în care Moscova încearcă să își asume un rol diplomatic în conflictul dintre Iran și Statele Unite. Potrivit Al Jazeera, aceasta este prima deplasare a lui Lavrov în Iran de la izbucnirea războiului dintre SUA, Israel și Iran.
Acordul strategic dintre Moscova și Teheran nu prevede apărare reciprocă
Rusia și Iranul au semnat la începutul anului 2025 un acord de parteneriat strategic menit să aprofundeze cooperarea economică și militară pe o perioadă de 20 de ani.
Documentul nu include însă o clauză de apărare reciprocă în cazul unui război, spre deosebire de acordul încheiat de Rusia cu Coreea de Nord. În acest context, reafirmarea angajamentului Moscovei față de cooperarea bilaterală are loc în timp ce conducerea iraniană se teme de o nouă escaladare militară.
Președintele american Donald Trump declarase la începutul lunii octombrie că nu intenționează să ordone un nou atac asupra Iranului înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate în Statele Unite pentru 3 noiembrie. Între timp, tensiunile din regiune și disputa privind securitatea navigației prin Strâmtoarea Ormuz continuă să domine agenda diplomatică.