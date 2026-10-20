Italia trimite 500 de militari la Milano după violențele de la proteste. Sute de tineri, reținuți: ce măsuri pregătește guvernul Meloni

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 20 oct. 2026, 08:07

Guvernul italian va trimite încă 500 de militari la Milano pentru a consolida securitatea, după două zile de tulburări în care manifestanții s-au confruntat cu poliția, au jefuit magazine și au vandalizat proprietăți. Anunțul a fost făcut luni de vicepremierul Matteo Salvini, liderul partidului de dreapta Liga, membru al coaliției de guvernare, relatează The Guardian. În paralel, premierul Giorgia Meloni ia în calcul extinderea perioadei de reținere preventivă a minorilor, intensificarea acțiunilor împotriva bandelor de tineri și devansarea aplicării unor prevederi dintr-un proiect de lege privind securitatea, aflat în examinarea Parlamentului.

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