Italia trimite 500 de militari la Milano după violențele de la proteste. Sute de tineri, reținuți: ce măsuri pregătește guvernul Meloni

Guvernul italian va trimite încă 500 de militari la Milano pentru a consolida securitatea, după două zile de tulburări în care manifestanții s-au confruntat cu poliția, au jefuit magazine și au vandalizat proprietăți. Anunțul a fost făcut luni de vicepremierul Matteo Salvini, liderul partidului de dreapta Liga, membru al coaliției de guvernare, relatează The Guardian. În paralel, premierul Giorgia Meloni ia în calcul extinderea perioadei de reținere preventivă a minorilor, intensificarea acțiunilor împotriva bandelor de tineri și devansarea aplicării unor prevederi dintr-un proiect de lege privind securitatea, aflat în examinarea Parlamentului.
Desfășurarea militarilor ar urma să fie inclusă într-un pachet de măsuri de securitate care va fi aprobat în ședința de guvern programată pentru ziua de marți. Decizia vine după ce magazinele din centrul orașului Milano și-au închis porțile mai devreme și și-au protejat vitrinele cu panouri, de teama unor noi violențe în capitala financiară a Italiei, scriu jurnaliștii publicației The Guardian.
Magazine de lux din Milano, în alertă după jafuri și vandalizări
În cartierul comercial de lux Via Montenapoleone, unde se află magazine ale unor branduri precum Chanel, Tiffany și Dior, numeroși comercianți și-au retras preventiv produsele din vitrine. Între timp, polițiștii au patrulat pe străzi, în timp ce în zonă se aflau și turiști. Mai multe magazine și-au acoperit vitrinele cu panouri de carton și lemn, printre acestea numărându-se Levi’s, Under Armour și Decathlon.
În timpul tulburărilor din weekend, câteva sute de protestatari cu fețele acoperite, despre care se crede că mulți sunt minori, au incendiat tomberoane și au jefuit magazine din centrul orașului.
Violențele au izbucnit după o manifestație organizată sâmbătă, care a fost inițial pașnică și în cadrul căreia participanții au protestat față de serviciile publice deficitare și creșterea costului vieții. Printre magazinele devastate s-au numărat cele ale retailerilor de articole sportive Decathlon și Arc’teryx, precum și un magazin al operatorului de telefonie mobilă Vodafone, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni.
Giorgia Meloni pregătește măsuri mai dure de securitate
Premierul italian Giorgia Meloni a condamnat violențele și a prezidat luni o reuniune cu miniștrii și responsabilii din domeniul securității pentru a analiza situația.
Guvernul ia în calcul măsuri suplimentare pentru a limita violențele, inclusiv cele comise de minori.
Potrivit cotidianului Corriere della Sera, Meloni ar lua în considerare extinderea perioadei de reținere preventivă a minorilor și intensificarea acțiunilor împotriva bandelor de tineri.
De asemenea, premierul ar intenționa să devanseze aplicarea unor prevederi incluse într-un proiect de lege privind securitatea, aflat în prezent în examinarea Parlamentului. Măsurile sunt discutate în contextul în care Giorgia Meloni urmează să se confrunte cu alegeri naționale anul viitor.
271 de tineri, reținuți în timpul tulburărilor din Milano
Poliția italiană a anunțat că 271 de tineri au fost reținuți în timpul tulburărilor produse duminică la Milano. Dintre persoanele duse la secțiile de poliție, 32 au fost arestate, inclusiv 23 de minori și 13 cetățeni străini, potrivit bilanțului comunicat luni de poliție. Alte 28 de persoane au fost semnalate autorităților judiciare.
Tulburările din Milano au fost precedate de confruntări produse sâmbătă și în alte orașe din nordul Italiei, printre care Bologna, Brescia, Bergamo și Torino. Potrivit unui raport al poliției publicat duminică, 28 de protestatari au fost arestați în aceste orașe.
Violențele din Italia, comparate cu protestele din Franța
Tulburările din Italia au amintit de cele din Franța vecină, unde sute de mii de persoane nemulțumite de creșterea costului vieții și de deteriorarea serviciilor publice au ieșit sâmbătă în stradă.
Potrivit relatării citate, manifestațiile din Franța s-au numărat printre cele mai violente proteste înregistrate în țară în ultimii ani.