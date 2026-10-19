Haos în Franța după proteste violente. Poliția recunoaște că a „pierdut controlul”

Publicat 19 oct. 2026, 13:17 Actualizat 19 oct. 2026, 13:27

Poliția franceză a „pierdut controlul” în timpul protestelor desfășurate la nivel național în weekend, marcate de violențe, a recunoscut luni ministrul de Interne Laurent Nunez. Președintele Emmanuel Macron a cerut o evaluare a măsurilor de securitate. Pe de altă parte, Macron a refuzat demisia ministrului, deși a recunoscut existența unor deficiențe în materie de securitate și informații în modul în care autoritățile au gestionat situația, relatează AFP.

Distribuie articolul