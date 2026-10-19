Haos în Franța după proteste violente. Poliția recunoaște că a „pierdut controlul”

Poliția franceză a „pierdut controlul” în timpul protestelor desfășurate la nivel național în weekend, marcate de violențe, a recunoscut luni ministrul de Interne Laurent Nunez. Președintele Emmanuel Macron a cerut o evaluare a măsurilor de securitate. Pe de altă parte, Macron a refuzat demisia ministrului, deși a recunoscut existența unor deficiențe în materie de securitate și informații în modul în care autoritățile au gestionat situația, relatează AFP.
La manifestațiile de sâmbătă, aproximativ 500.000 de persoane au ieșit în stradă în întreaga Franță pentru a protesta față de costul zilnic. Protestele au degenerat însă rapid în unele dintre cele mai grave acte de violență care au zguduit țara în ultimii ani. Primării și magazine au fost jefuite și incendiate, scriu jurnaliștii AFP.
Peste 2.500 de persoane au fost arestate, în timp ce aproape 1.000 de membri ai forțelor de ordine au fost răniți. Au fost raportați răniți și în rândul protestatarilor, iar un manifestant și-a pierdut o mână în urma exploziei unei grenade lacrimogene folosite de poliție pentru dispersarea mulțimii.
Ministrul a recunoscut că a existat o „lipsă de anticipare” în desfășurarea forțelor de ordine sâmbătă, efectivele fiind insuficiente pentru a face față numărului mare de persoane implicate în revolte și jafuri la marginea manifestațiilor.
Potrivit estimărilor sale, aproximativ 60.000 de membri ai forțelor de ordine au fost mobilizați în întreaga țară în acea zi.
Macron a respins demisia ministrului de Interne
Președinția a anunțat însă, într-un comunicat, că Macron a respins demisia, invocând „necesitatea asigurării continuității conducerii forțelor de ordine”.
În schimb, președintele i-a cerut lui Nunez „să ia toate măsurile necesare pentru a asigura transparența în privința deficiențelor de planificare și de informații care au dus la violențe”.
Pentru a pune capăt „baricadelor și jafurilor”, Macron i-a solicitat, de asemenea, ministrului de Interne să introducă rapid noi proceduri operaționale pentru intervenția forțelor de ordine în teren împotriva persoanelor implicate în revolte, se arată în comunicat.
30 de magazine din Paris, vizate de jafuri
Jafurile au continuat și duminică. Primarul Parisului, Emmanuel Gregoire, a declarat luni că aproximativ 30 de magazine din capitală au fost vizate în ziua precedentă, descriind scenele drept „insuportabile”.
Oficialul francez a precizat că aproximativ 350 de persoane au fost arestate la Paris duminică și în cursul nopții de duminică spre luni.
Peste 2.300 de persoane, reținute la nivel național
La nivel național, peste 2.330 de persoane au fost reținute în custodia poliției pe parcursul weekendului, 70% dintre acestea fiind adulți, a declarat luni ministrul Justiției, Gerald Darmanin.
Președintele Camerei de Comerț, Alain Di Crescenzo, a estimat că peste 2.000 de magazine din Franța au fost afectate de violențele din weekend, pagubele ridicându-se la „sute de milioane de euro”.
Violențele dib Franța, condamnate de Macron
Într-un discurs adresat națiunii duminică seara, Macron a condamnat violențele „dezlănțuite” și a anunțat că autoritățile locale vor putea interzice, „dacă va fi necesar”, anumite manifestații în zilele următoare.
Președintele nu a anunțat însă măsuri drastice, precum instituirea stării de urgență sau a unei interdicții de circulație pe timpul nopții.
Protestele de sâmbătă au avut loc după patru săptămâni de manifestații ale elevilor de liceu, care, la rândul lor, au degenerat uneori în violențe.