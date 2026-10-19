Prim-ministrul Olandei și partenerul său vor deveni părinți cu ajutorul unei mame surogat. Anunțul care a atras atenția presei internaționale

Premierul olandez Rob Jetten a anunțat luni, 19 octombrie, că el și partenerul său, Nicolás Keenan, vor deveni părinți pentru prima dată.
Copilul urmează să se nască în 2027, cu ajutorul unei mame surogat și al unei donatoare de ovule, potrivit agenției Reuters.
Anunțul a fost făcut pe rețelele sociale, unde cuplul a publicat o fotografie cu o ecografie și a transmis un mesaj despre venirea pe lume a copilului. „Cineva foarte special este pe drum. Ne vedem în 2027, micuțule”, au scris cei doi, potrivit relatărilor din presa olandeză.
Jetten și Keenan le-au mulțumit femeilor implicate în proces, precum și familiilor acestora, subliniind că fără sprijinul lor nu și-ar fi putut împlini dorința de a avea un copil.
Cine sunt femeile care îi ajută să devină părinți
Potrivit Reuters, atât donatoarea de ovule, cât și femeia care poartă sarcina sunt prietene olandeze ale cuplului și au deja copii. Cele două au decis să îi ajute pe Jetten și Keenan fără să urmărească obținerea unui câștig financiar. În Olanda, plata unei mame surogat este ilegală.
Partidul D66, din care face parte premierul, a precizat că sarcina a fost obținută prin fertilizare in vitro și respectă normele și regulile olandeze. Femeia care poartă copilul se numește Lisa, iar cuplul a prezentat-o public în mesajul prin care a anunțat că va deveni părinte.
Într-o declarație publicată de partid, Lisa a explicat de ce a acceptat să îi ajute pe cei doi. „Am crescut într-o familie caldă și iubitoare, iar acum am propria mea familie minunată”, a spus ea. Femeia a adăugat că sprijinul necondiționat al celor apropiați face ca această experiență să fie o modalitate specială de a contribui la împlinirea visului unor prieteni dragi.”
Rob Jetten a transmis, la rândul său, că atât copilul, cât și mama surogat se simt bine și le-a cerut oamenilor să respecte intimitatea tuturor celor implicați.
Rob Jetten este cel mai tânăr premier din istoria Olandei
Rob Jetten are 39 de ani și a devenit cel mai tânăr prim-ministru din istoria Olandei, după victoria electorală a partidului său, D66. El este și primul premier olandez declarat deschis homosexual. Potrivit presei olandeze, va fi, de asemenea, primul șef al guvernului din perioada postbelică a țării care va avea un copil în timpul mandatului.
Partenerul său, Nicolás Keenan, este un jucător argentinian de hochei pe iarbă, cu participări la competiții internaționale. Cei doi sunt logodiți și plănuiau să se căsătorească în vara acestui an, însă au amânat nunta la scurt timp după ce Jetten a devenit prim-ministru.
Nașterea copilului este așteptată în 2027. Partidul D66 a anunțat că Jetten intenționează să își ia câteva zile libere pentru a fi alături de familie după venirea pe lume a copilului, fără să planifice o perioadă mai lungă de concediu parental.