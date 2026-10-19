Prim-ministrul Olandei și partenerul său vor deveni părinți cu ajutorul unei mame surogat. Anunțul care a atras atenția presei internaționale

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 19 oct. 2026, 18:12

Premierul olandez Rob Jetten a anunțat luni, 19 octombrie, că el și partenerul său, Nicolás Keenan, vor deveni părinți pentru prima dată.

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