Atac rusesc asupra unui parc din Ucraina. Șase oameni au murit, între care trei copii, iar alte 15 persoane au fost rănite

Un atac rusesc cu dronă a ucis luni șase persoane, dintre care trei copii, într-un parc din localitatea Nova Vodolaga, în regiunea Harkov, din nord-estul Ucrainei.
Alte 15 persoane au fost rănite, inclusiv șapte copii, potrivit informațiilor transmise de autoritățile ucrainene și relatate de Reuters.
Guvernatorul regional Oleh Siniehubov a anunțat inițial că 15 persoane au fost rănite în atacul produs la sud-vest de orașul Harkov. Ulterior, acesta a actualizat bilanțul victimelor, confirmând că șase oameni au murit, jumătate dintre ei fiind copii.
Drona a lovit un parc în care se aflau familii cu copii
Ministrul ucrainean de Interne, Ivan Vihivski, a declarat că drona a lovit un parc în care se aflau familii, inclusiv părinți care se jucau cu copiii lor. Printre victime s-au numărat două femei și un bebeluș aflat într-un cărucior.
Vihivski a publicat o fotografie blurată în care se putea observa trupul unui copil într-un cărucior. Alte imagini distribuite online au surprins echipele de intervenție acționând în apropierea unei clădiri avariate.
Potrivit publicației ucrainene Kyiv Independent, atacul s-a produs în jurul orei locale 16:30, iar primele informații ale anchetatorilor indicau că forțele ruse ar fi folosit o dronă de tip Geran-3. Procurorii ucraineni au deschis o anchetă preliminară pentru o posibilă crimă de război.
Trei persoane au murit și într-un atac asupra unui vehicul funerar în Lugansk
Într-un alt incident raportat luni, trei persoane au fost ucise în regiunea Lugansk, din estul Ucrainei, teritoriu aflat sub controlul Moscovei, după ce un atac ucrainean ar fi lovit un vehicul funerar care transporta o persoană decedată.
Informația a fost transmisă de agenția France-Presse (AFP), care îl citează pe Leonid Pasechnik, liderul local instalat de Rusia. Acesta a anunțat pe Telegram că atacul asupra vehiculului care transporta persoana decedată s-a soldat cu trei morți.
Informațiile despre incident provin din declarația oficialului numit de Moscova, iar detaliile nu au fost confirmate independent în relatările consultate.