Măsuri disperate la Volkswagen. Gigantul auto pregătește înghețarea salariilor pentru 660.000 de angajați până în 2030. Bonusurile și beneficiile, în pericol
Măsuri disperate la Volkswagen. Foto: Profimedia
Volkswagen pregătește o nouă măsură de reducere a costurilor, care ar putea afecta aproximativ 660.000 de angajați din întreaga lume.
Conducerea grupului german ar fi transmis responsabililor de personal să suspende majorările salariale până în 2030, potrivit informațiilor confirmate luni, 19 octombrie, de reprezentanții angajaților și relatate de Reuters.
Planul ar presupune menținerea nivelului actual al salariilor, fără creșteri în următorii ani. Potrivit sindicatului german IG Metall, care citează o informare transmisă personalului de Consiliul European și Mondial al Angajaților Volkswagen, directiva conducerii ar fi intrat deja în vigoare de la începutul lunii octombrie.
Informația a fost publicată inițial de cotidianul german Süddeutsche Zeitung, pe baza unor documente interne ale companiei. Volkswagen nu a confirmat oficial planul, refuzând să comenteze ceea ce a numit speculații și indicând că viitoarele negocieri vor fi cadrul în care se vor discuta eventualele propuneri privind costurile cu personalul.
Angajații riscă să piardă aproximativ 10% din puterea de cumpărare
Blocarea majorărilor salariale pentru o perioadă atât de lungă ar putea avea consecințe importante asupra veniturilor reale ale angajaților. În condițiile în care prețurile continuă să crească, menținerea salariilor la nivelul actual înseamnă că aceleași venituri vor putea acoperi mai puține cheltuieli.
Potrivit informațiilor publicate de presa germană, lipsa creșterilor salariale ar putea conduce la o pierdere de aproximativ 10% din veniturile reale până în 2030, ca efect al inflației. IG Metall avertizează, la rândul său, că angajații ar putea înregistra pierderi semnificative de putere de cumpărare dacă planul va fi pus în aplicare.
Reprezentanții salariaților contestă abordarea conducerii și susțin că nivelul salariilor trebuie stabilit prin negocieri colective, nu printr-o decizie unilaterală a executivului companiei.
„La Volkswagen, evoluția salariilor se decide la masa negocierilor, nu prin decretul conducerii”, a transmis un reprezentant al IG Metall, potrivit Reuters.
Bonusurile, plățile speciale și alte beneficii ar putea fi reduse
Înghețarea salariilor nu ar fi singura măsură avută în vedere de Volkswagen. Potrivit informațiilor publicate de Süddeutsche Zeitung și preluate de presa germană, noile orientări interne pentru negocierile salariale la nivel internațional ar include și posibilitatea reducerii remunerațiilor variabile, a plăților speciale și a altor beneficii acordate angajaților.
Documentele interne citate de publicația germană ar indica o schimbare a modului în care grupul intenționează să abordeze negocierile salariale în diferite țări. Măsurile ar urma să fie aplicate începând din al patrulea trimestru al acestui an, potrivit relatărilor presei.
Deocamdată, nu există o confirmare publică din partea Volkswagen că toate aceste reduceri vor fi aplicate efectiv. Compania nu a prezentat detaliile unui plan salarial global și a indicat că propunerile privind costurile cu personalul urmează să fie discutate în cadrul negocierilor.
Sindicatele se pregătesc să se opună planului
Reprezentanții angajaților au calificat planul drept nerealist și au avertizat că aplicarea lui ar întâmpina o opoziție puternică. Consiliul angajaților consideră că o înghețare a salariilor pe mai mulți ani ar reprezenta o abatere de la practica anterioară, în care bugetele de personal luau în calcul atât inflația, cât și posibilitatea unor majorări negociate la nivel local.
Negocierile salariale din Germania urmează să abordeze atât contractul colectiv specific Volkswagen, cât și contractul colectiv din industria metalurgică și electrică, aplicabil și unor companii precum Audi, MAN și Porsche. IG Metall solicită o creștere salarială de 5%, în timp ce planul atribuit conducerii Volkswagen prevede suspendarea majorărilor până la sfârșitul deceniului.
Reuters relatează că relațiile dintre conducerea Volkswagen și reprezentanții angajaților s-au deteriorat în ultimele luni, pe fondul eforturilor de restructurare a grupului. Disputa salarială se adaugă astfel tensiunilor deja existente privind viitorul fabricilor și al locurilor de muncă.
Volkswagen pregătește și noi reduceri de personal
Înghețarea salariilor vine într-un moment în care Volkswagen încearcă să reducă cheltuielile și să își adapteze activitatea la condițiile dificile de pe piața auto. La începutul lunii septembrie, grupul a aprobat un plan de restructurare care prevede eliminarea a încă 50.000 de locuri de muncă la nivel mondial în următorii ani, peste reducerile de personal convenite anterior.
În Germania, compania are în vedere și viitorul unor unități de producție. Fabricile Volkswagen din Emden, Hanovra și Zwickau, precum și uzina Audi din Neckarsulm, se numără printre locațiile pentru care nu a fost identificată încă o utilizare viitoare competitivă, potrivit relatărilor presei germane. Conducerea urmează să prezinte concepte pentru continuarea activității acestor unități.
Concurența și costurile apasă asupra industriei auto germane
Volkswagen se confruntă cu presiuni legate de costurile ridicate, concurența tot mai puternică a producătorilor chinezi și transformarea rapidă a pieței către vehiculele electrice. Directorul general Oliver Blume a avertizat recent că producătorii auto europeni de volum se află sub o presiune considerabilă, într-un context în care rivalii chinezi își extind prezența, iar cumpărătorii caută mașini electrice mai accesibile.
În acest context, conducerea grupului încearcă să reducă cheltuielile și să simplifice structura de producție. Înghețarea salariilor la nivel mondial rămâne însă, deocamdată, un plan relatat de presă și confirmat de reprezentanții angajaților, nu o măsură finală anunțată oficial de Volkswagen.
Prezența Volkswagen în România
Grupul Volkswagen are o prezență importantă și pe piața românească, unde activitatea sa include importul și distribuția mai multor mărci auto, precum și vânzarea de mașini și servicii financiare. La sfârșitul anului 2025, grupul raporta 1.964 de angajați în România, în creștere față de cei 1.821 înregistrați în 2024.
Un rol important îl are Porsche România, importatorul mărcilor Volkswagen, Audi, Škoda, SEAT, CUPRA și Volkswagen Autovehicule Comerciale. În 2025, compania a raportat 144 de angajați, o cifră de afaceri de aproximativ 5,44 miliarde de lei și un profit net de circa 277,7 milioane de lei.
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