Zelenski, întâlnire online cu o delegație bipartizană din ambele camere ale Congresului SUA: avertisment privind Starlink

Scris de Darius Stănescu Publicat: 20 oct. 2026, 08:10

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat că serviciile Starlink și Starshield continuă să fie afectate de limitări de viteză în mai multe sectoare ale frontului. Într-o discuție online cu o delegație bipartizană a Congresului SUA, liderul de la Kiev a avertizat că aceste probleme îngreunează logistica militară și apărarea împotriva atacurilor cu Shahed, potrivit Administrației Prezidențiale ucrainene.

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