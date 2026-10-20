Zelenski, întâlnire online cu o delegație bipartizană din ambele camere ale Congresului SUA: avertisment privind Starlink

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a semnalat că serviciile Starlink și Starshield continuă să fie afectate de limitări de viteză în mai multe sectoare ale frontului. Într-o discuție online cu o delegație bipartizană a Congresului SUA, liderul de la Kiev a avertizat că aceste probleme îngreunează logistica militară și apărarea împotriva atacurilor cu Shahed, potrivit Administrației Prezidențiale ucrainene.
Zelenski: Ucraina nu a primit explicații pentru limitările Starlink și Starshield
Discuția cu reprezentanții Senatului și ai Camerei Reprezentanților a inclus o evaluare a situației de pe front și a dificultăților cu care se confruntă forțele ucrainene.
Zelenski a spus că autoritățile de la Kiev nu au primit o explicație clară pentru limitările de viteză ale celor două servicii.
„Încă nu avem o explicaţie pentru asta. Din păcate, auzim doar diverse poveşti ciudate”, a declarat președintele ucrainean.
Potrivit acestuia, restricțiile afectează aprovizionarea trupelor din prima linie, desfășurarea unor operațiuni de atac și capacitatea de apărare împotriva Shahed-urilor. Liderul ucrainean a insistat că forțele sale au nevoie ca Starlink și Starshield să funcționeze la viteze mai mari.
Atacul din regiunea Harkov, discutat cu delegația americană
În cadrul aceleiași întâlniri, Zelenski a prezentat informații despre un atac rusesc în regiunea Harkov. Potrivit datelor comunicate de președintele ucrainean, șase persoane au fost ucise, printre care o mamă și copilul ei, în vârstă de puțin peste un an.
Liderul de la Kiev a asociat atacul cu ceea ce a descris drept o relaxare a sancțiunilor și o diminuare a presiunii asupra Rusiei.
Sprijinul SUA, esențial pentru Ucraina
Zelenski le-a mulțumit Statelor Unite și celorlalți parteneri pentru ajutorul oferit, subliniind importanța acestuia pentru efortul de apărare al Ucrainei.
„Înţelegem pe deplin că succesul nostru depinde de sprijinul partenerilor. Şi fără America, ar fi mult mai dificil pentru noi”, a afirmat președintele ucrainean.