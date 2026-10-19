Ana Maria Păcuraru: Criza din Franța. Macron pierde controlul în ultimul an de mandat

Publicat 19 oct. 2026, 21:15 Sursă Realitatea PLUS

Franța traversează o criză politică și socială care amenință să se transforme într-un risc economic pentru întreaga Uniune Europeană. Protestele, instabilitatea guvernamentală și creșterea costurilor de împrumut pun presiune pe Paris, iar efectele se resimt deja pe piețele financiare. Ce înseamnă această criză pentru Europa și pentru securitatea României, ne explică Ana Maria Păcuraru, corespondent Realitatea Plus la Casa Albă.

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