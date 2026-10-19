Focuri de armă în apropierea unei moschei din Ohio. O persoană a murit, iar poliția a clarificat unde a avut loc atacul

Poliția a intervenit după un incident armat în apropierea unei moschei din Columbus, Ohio. O persoană a murit, iar autoritățile spun că lăcașul de cult nu a fost vizat.
Incidentul a avut loc luni, 19 octombrie, în Columbus, capitala statului Ohio, în nordul Statelor Unite. Agenți federali și polițiști au intervenit după ce au fost raportate focuri de armă în apropierea unei moschei, iar informațiile apărute ulterior au clarificat că lăcașul de cult nu a fost ținta atacului. O persoană a murit în urma împușcăturilor, potrivit Associated Press.
O persoană a murit în urma împușcăturilor
Primele informații au fost transmise de Biroul pentru Alcool, Tutun, Arme de Foc și Explozivi (ATF), ai cărui agenți au fost trimiși la fața locului după semnalarea unui incident armat. Agenția federală a precizat că intervenția are loc în nord-estul orașului Columbus, într-o zonă în care se află atât o moschee, cât și mai multe clădiri rezidențiale cu două etaje.
Ulterior, poliția locală a precizat că împușcăturile nu au reprezentat un atac asupra moscheii și că incidentul s-a produs la un complex de apartamente din apropiere. Sergentul James Fuqua, din cadrul poliției din Columbus, a confirmat că o persoană a murit.
„Vrem să fie clar că acesta nu a fost un atac asupra moscheii”, a declarat oficialul, potrivit Associated Press.
Focurile de armă au fost semnalate în timpul unei ceremonii funerare
Potrivit publicației locale The Columbus Dispatch, citată de AOL, poliția a primit un apel privind focuri de armă în jurul orei 14:11, în zona Albert Avenue, la câteva sute de metri de moscheea Alrahma, situată la numărul 2205 al aceleiași străzi.
Apelantul a relatat că un grup de băieți trăgea cu armele în exteriorul lăcașului de cult. Un fotograf al publicației locale aflat la fața locului a relatat că incidentul s-a produs în timpul unei ceremonii funerare organizate la moschee.
Până la publicarea informațiilor, autoritățile nu oferiseră detalii suplimentare despre eventuali suspecți sau despre circumstanțele exacte ale împușcăturilor. Nu era clar nici dacă au existat și alte victime.
Ancheta continuă
Poliția locală și agenții federali au intervenit pentru investigarea incidentului. Primele comunicări ale autorităților au indicat că fusese raportată o împușcătură la moschee, însă precizările ulterioare ale poliției au făcut distincția între locul în care a avut loc atacul și lăcașul de cult din apropiere.
Până în prezent, informațiile publicate de Associated Press și de presa locală nu indică faptul că moscheea ar fi fost vizată în mod deliberat. Motivul împușcăturilor și identitatea persoanei care a murit nu fuseseră făcute publice în relatările consultate.