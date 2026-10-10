Donald Trump, atac dur după ce a ratat Nobelul pentru Pace: „Este o pată de neșters asupra Norvegiei, o rușine”

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru anunță că Donald Trump a reacționat dur după ce Premiul Nobel pentru Pace din 2026 a fost acordat unei alte persoane. Președintele Statelor Unite susține că merita această distincție pentru eforturile administrației sale de a pune capăt mai multor conflicte internaționale. În timpul unui miting organizat în statul New York, liderul american a criticat decizia Comitetului Nobel și a declarat că alegerea făcută reprezintă o rușine pentru Norvegia.
Donald Trump, atac la adresa Norvegiei după ce a pierdut Premiul Nobel pentru Pace
În cadrul mitingului din New York, Donald Trump și-a exprimat nemulțumirea față de decizia Comitetului Nobel, susținând că Statele Unite, reprezentate de el, ar fi trebuit să primească premiul. Președintele american consideră că implicarea sa în negocierile pentru oprirea unor conflicte reprezintă un motiv suficient pentru a fi recompensat cu această distincție. Acesta a calificat hotărârea comitetului drept rușinoasă și a susținut că imaginea Norvegiei a fost afectată de alegerea făcută.
Argumentele invocate de administrația Trump au legătură cu rolul pe care Statele Unite susțin că l-au avut în negocierea armistițiului dintre Israel și Hamas, dar și cu eforturile pentru încheierea războiului din Ucraina. Liderul de la Casa Albă consideră că aceste acțiuni ar fi trebuit să cântărească mai mult în alegerea laureatului Premiului Nobel pentru Pace.
Negocierile pentru pace din Ucraina, unul dintre argumentele administrației Trump
Nemulțumirea președintelui american vine într-un moment în care Washingtonul continuă discuțiile pentru găsirea unei soluții care să ducă la încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Vineri, 9 octombrie, reprezentanți ai administrației americane s-au întâlnit la Miami cu oficiali ucraineni, europeni și ai NATO. Discuțiile au avut ca scop identificarea unor soluții pentru oprirea conflictului și stabilirea unor condiții care să permită ajungerea la un acord.
Donald Trump a prezentat în repetate rânduri negocierile de pace drept una dintre principalele realizări ale administrației sale. În opinia președintelui american, aceste eforturi ar fi trebuit să fie recunoscute de Comitetul Nobel. Cu toate acestea, membrii comitetului de la Oslo au ales să acorde premiul unei persoane cunoscute pentru activitatea sa în domeniul drepturilor omului și al justiției internaționale.
Cine este Navi Pillay, femeia care a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2026
Premiul Nobel pentru Pace din acest an a fost acordat lui Navi Pillay, juristă sud-africană și fostă judecătoare la Curtea Penală Internațională de la Haga. Aceasta a avut o carieră îndelungată în domeniul dreptului internațional și al apărării drepturilor omului, fiind implicată în investigarea unor încălcări grave ale acestora. În 2025, Navi Pillay a condus o comisie de anchetă a ONU care a concluzionat că Israelul a comis genocid în Fâșia Gaza. Concluziile raportului au fost respinse ferm de autoritățile israeliene. Activitatea juristei sud-africane a fost unul dintre elementele care au atras atenția internațională asupra carierei sale.
Donald Trump a declarat că nu auzise până atunci de Navi Pillay și a criticat alegerea făcută de Comitetul Nobel. Cu toate acestea, potrivit relatării prezentate de Ana Maria Păcuraru, președintele american i-a transmis felicitări câștigătoarei. Reacția liderului de la Casa Albă readuce în discuție criteriile după care este acordat Premiul Nobel pentru Pace, în condițiile în care Trump susține că implicarea directă în negocierile pentru oprirea războaielor ar trebui să aibă o greutate mai mare în alegerea laureaților.