Donald Trump, atac dur după ce a ratat Nobelul pentru Pace: „Este o pată de neșters asupra Norvegiei, o rușine”

Publicat 10 oct. 2026, 16:45 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru anunță că Donald Trump a reacționat dur după ce Premiul Nobel pentru Pace din 2026 a fost acordat unei alte persoane. Președintele Statelor Unite susține că merita această distincție pentru eforturile administrației sale de a pune capăt mai multor conflicte internaționale. În timpul unui miting organizat în statul New York, liderul american a criticat decizia Comitetului Nobel și a declarat că alegerea făcută reprezintă o rușine pentru Norvegia.

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