„Pur și simplu au lăsat-o pe fiica mea să moară”. Mama cercetătoarei decedate în Rusia demontează versiunea cu eprubeta spartă

Moartea unei cercetătoare de 28 de ani de la un institut care studiază ciuma, în Siberia, continuă să provoace controverse, după ce mama tinerei a respins public explicația vehiculată inițial de autorități.
Svetlana Șipilova, cadru medical, susține că povestea potrivit căreia fiica sa s-ar fi infectat după ce a spart accidental o eprubetă cu bacterii periculoase nu este credibilă și acuză personalul medical că nu a făcut suficient pentru a-i salva viața.
„Pur și simplu au lăsat-o pe fiica mea să moară”, a declarat femeia pentru publicația independentă rusă Glubina, într-un interviu preluat de The Independent și Meduza. Între timp, autoritățile ruse continuă să afirme că Darya Șipilova a murit de pneumonie cu origine necunoscută, fără să confirme că tânăra ar fi fost infectată cu bacteria ciumei.
Mama cercetătoarei respinge categoric povestea cu eprubeta spartă
Svetlana Șipilova contestă explicația potrivit căreia fiica sa ar fi provocat un incident în laborator, după ce ar fi spart un recipient care conținea material biologic periculos. Femeia susține că asemenea recipiente sunt suficient de bine protejate încât scenariul prezentat public să nu fie plauzibil.
„Iau poziție și resping toate aceste minciuni stupide în fața cunoscuților care au crezut versiunea lor oficială. Cei inteligenți nu au crezut-o, desigur. Nici măcar toți profesioniștii din domeniul medical nu înțeleg că este imposibil să spargi o eprubetă în acest mod, chiar dacă ai arunca-o intenționat în perete. Doar un amator ar putea spune o asemenea prostie. Chiar și ipotetic vorbind, pur și simplu nu ai cum să verși ceea ce este înăuntru sau să spargi tubul, atât de bine protejate sunt acele recipiente. Pur și simplu au lăsat-o pe fiica mea să moară”, a declarat Svetlana Șipilova pentru Glubina.
Într-un alt interviu citat de The Independent, femeia a spus că nu primise încă un document oficial care să precizeze cauza morții fiicei sale. Ea a cerut ca autoritățile sanitare să comunice rezultatul în mod oficial, nu doar prin intermediul presei.
Darya Șipilova a murit la două zile după ce i s-a făcut rău
Darya Șipilova lucra la Institutul de Cercetare Anti-Ciumă din Siberia și Extremul Orient, cu sediul în Irkutsk. Tânăra, în vârstă de 28 de ani, a murit în noaptea de 1 spre 2 octombrie, la un spital din Șelehov, un oraș aflat în apropiere.
Potrivit unei investigații publicate de People of Baikal și preluate de Meduza, cercetătoarea ar fi început să prezinte simptome asemănătoare unei răceli la locul de muncă. O persoană din cadrul institutului, citată sub protecția anonimatului, a declarat că starea acesteia s-a agravat ulterior și că au apărut umflături.
Tânăra fusese internată pe 29 septembrie. Autoritățile nu au explicat public de ce a fost dusă la spitalul din Șelehov și nici nu au prezentat o relatare completă a împrejurărilor în care s-a îmbolnăvit.
Primele informații apărute în presa locală au legat decesul de o posibilă infectare cu ciumă pulmonară în laborator. Unele relatări susțineau că cercetătoarea ar fi spart o eprubetă care conținea o probă cu agentul patogen și că ar fi ascuns incidentul. Acest scenariu nu a fost însă confirmat independent.