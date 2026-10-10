Scene de groază în Sicilia! Două tornade au distrus clădiri și au răsturnat mașini. Sute de elevi, evacuați dintr-o școală - VIDEO

Două tornade puternice au lovit vineri, 9 octombrie, orașul Marsala, din vestul Siciliei, provocând distrugeri importante și rănind mai multe persoane. Cel puțin 11 oameni au ajuns la spital, printre care și un bărbat de 70 de ani aflat în stare critică. Furtuna a afectat și o școală, unde șase copii au suferit răni ușoare, iar 273 de elevi au fost evacuați în siguranță. Vântul extrem de puternic a spart geamuri, a răsturnat mașini și a avariat mai multe clădiri.
Două tornade au lovit Sicilia. Mașini răsturnate și clădiri distruse de vânt
Fenomenele extreme au început în largul Mării Mediterane, unde s-au format două trombe de apă care s-au îndreptat spre țărm. Imaginile distribuite pe rețelele sociale surprind momentul în care cele două vârtejuri se apropie de orașul Marsala. La scurt timp, vântul violent a lovit zona de coastă și a provocat distrugeri importante, atât la locuințe, cât și la alte clădiri.
Forța tornadelor a fost atât de mare încât mai multe autoturisme au fost răsturnate, iar geamurile unor clădiri au fost sparte. Printre persoanele rănite se află și un bărbat de 70 de ani, care a fost transportat în stare critică la spitalul din Mazara del Vallo. Acesta a suferit mai multe fracturi și a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență.
În total, cel puțin 11 persoane au fost transportate la spital în urma furtunii. Autoritățile locale au început să verifice clădirile afectate și să stabilească pagubele provocate de cele două tornade, în timp ce imaginile apărute după trecerea furtunii arată amploarea distrugerilor.
273 de elevi, evacuați dintr-o școală lovită de tornadă. Șase copii au fost răniți
Una dintre clădirile grav afectate de furtună a fost o școală din Marsala, unde se aflau 273 de elevi în momentul în care vântul puternic a lovit zona. Tornada a spart geamurile și a provocat distrugeri în sălile de clasă, unde băncile și scaunele au fost răsturnate. Imaginile realizate după trecerea furtunii arată ferestre distruse și mobilier împrăștiat.
Șase copii au suferit tăieturi și zgârieturi ușoare, însă niciunul nu a fost grav rănit. Personalul școlii a intervenit pentru a-i proteja pe elevi, iar toți cei 273 de copii au fost evacuați în siguranță. Clădirea a rămas cu avarii importante, iar autoritățile au început evaluarea pagubelor pentru a stabili cât de grav a fost afectată unitatea de învățământ.
De ce apar astfel de furtuni puternice în sudul Italiei
Sudul Italiei se confruntă periodic cu fenomene meteorologice extreme, inclusiv furtuni violente și tornade. Temperaturile ridicate ale apei din Marea Mediterană pot contribui la formarea unor furtuni puternice, deoarece apa caldă oferă mai multă energie sistemelor atmosferice.
Cercetătorii analizează și legătura dintre încălzirea Mării Mediterane, asociată schimbărilor climatice, și intensitatea acestor fenomene. Temperaturile tot mai ridicate ale apei pot favoriza dezvoltarea unor furtuni puternice, care pot provoca distrugeri atunci când ajung în zonele locuite. În Marsala, autoritățile continuă să evalueze pagubele produse de cele două tornade și să urmărească situația după trecerea furtunii. Mai multe clădiri au fost avariate, iar intervențiile se concentrează asupra zonelor în care vântul a provocat cele mai mari distrugeri.