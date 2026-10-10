Scene de groază în Sicilia! Două tornade au distrus clădiri și au răsturnat mașini. Sute de elevi, evacuați dintr-o școală - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 16:44

Două tornade puternice au lovit vineri, 9 octombrie, orașul Marsala, din vestul Siciliei, provocând distrugeri importante și rănind mai multe persoane. Cel puțin 11 oameni au ajuns la spital, printre care și un bărbat de 70 de ani aflat în stare critică. Furtuna a afectat și o școală, unde șase copii au suferit răni ușoare, iar 273 de elevi au fost evacuați în siguranță. Vântul extrem de puternic a spart geamuri, a răsturnat mașini și a avariat mai multe clădiri.

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