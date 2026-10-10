Al treilea atac într-o școală din Polonia, în doar câteva zile! O tânără de 21 de ani a rănit trei persoane

Un nou atac violent a avut loc sâmbătă într-o școală din Varșovia, unde o tânără de 21 de ani a rănit trei persoane. Este al treilea incident de acest fel produs într-o instituție de învățământ din Polonia în mai puțin de o săptămână. Autoritățile au intensificat măsurile de securitate, după ce atacurile din ultimele zile au provocat îngrijorare în rândul părinților și elevilor.
Trei persoane rănite într-o școală din Varșovia
Potrivit poliției, o femeie de 21 de ani a atacat o adolescentă de 17 ani folosind un „obiect periculos”. Alte două persoane, în vârstă de 17 și 24 de ani, au fost rănite în același incident. Jakub Filipiak, purtătorul de cuvânt al poliției din Varșovia, a precizat că niciuna dintre victime nu a suferit răni care să îi pună viața în pericol.
Atacul vine după alte două incidente violente în școlile din Polonia, produse la începutul săptămânii. Miercuri, un elev de 19 ani a rănit nouă persoane cu un obiect ascuțit, într-o școală profesională din provincia Mazovia. O zi mai târziu, joi, un adolescent de 15 ani a atacat cu un cuțit mai multe persoane la fosta sa școală, tot în Mazovia. Un angajat al instituției a murit, iar alte două persoane au fost rănite.
Poliția a reținut 76 de persoane și a verificat aproape 50.000 de școli
Seria de atacuri a determinat autoritățile poloneze să ia măsuri suplimentare pentru protejarea elevilor și a personalului din școli. Poliția a anunțat sâmbătă că a reținut 76 de persoane la nivel național și a verificat aproape 50.000 de unități de învățământ, în încercarea de a preveni alte incidente violente, conform CNN.
Teama provocată de atacurile de miercuri și joi a determinat unele școli să suspende preventiv cursurile de vineri. În același timp, polițiștii au intensificat patrulele, iar instituțiile de învățământ au introdus reguli suplimentare de securitate pentru a reduce riscul unor noi agresiuni.
Autoritățile verifică dacă atacurile au legătură între ele
Poliția încearcă să stabilească dacă între incidentele din ultimele zile există vreo legătură. Până în prezent, autoritățile nu au găsit dovezi care să arate că atacurile ar fi fost provocate de o provocare lansată pe internet. De asemenea, nu există o confirmare că agresiunile anterioare ar fi fost coordonate.
Guvernul polonez a anunțat că măsurile de securitate în școli vor continua și că vor fi organizate cursuri de pregătire pentru situații de criză. În paralel, premierul Donald Tusk a cerut adoptarea unui proiect de lege care să permită blocarea conținutului dăunător de pe internet, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de violența din instituțiile de învățământ.