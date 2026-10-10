Al treilea atac într-o școală din Polonia, în doar câteva zile! O tânără de 21 de ani a rănit trei persoane

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 17:42

Un nou atac violent a avut loc sâmbătă într-o școală din Varșovia, unde o tânără de 21 de ani a rănit trei persoane. Este al treilea incident de acest fel produs într-o instituție de învățământ din Polonia în mai puțin de o săptămână. Autoritățile au intensificat măsurile de securitate, după ce atacurile din ultimele zile au provocat îngrijorare în rândul părinților și elevilor.

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