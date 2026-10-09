Donald Trump ratează Nobelul pentru Pace și anul acesta. Distincția a ajuns la Navanethem Pillay, pionieră a drepturilor omului din Africa de Sud

Nici la ediția de anul acesta președintele SUA nu a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace, deși a declarat că îl merită și și-l dorește cu ardoare de câțiva anu buni. În 2026, distincția a ajuns la Navanethem „Navi” Pillay, pionieră a drepturilor omului din Africa de Sud, „pentru eforturile de promovare a păcii și a dreptului internațional”.
De la lupta împotriva apartheidului la tribunalele internaționale
Născută la Durban, în Africa de Sud, într-o familie de origine tamilă indiană, Navi Pillay și-a construit cariera juridică într-o societate marcată de segregare rasială și discriminare instituțională, scrie aljazeera.com
În primii ani de activitate, a apărat persoane care s-au opus regimului apartheidului, într-o perioadă în care accesul egal la justiție era profund afectat de sistemul politic. Experiența din Africa de Sud a contribuit la conturarea unei cariere dedicate apărării drepturilor fundamentale și responsabilizării celor care comit abuzuri.
Ulterior, Pillay a ajuns în poziții-cheie ale justiției internaționale, participând la procese care au contribuit la dezvoltarea dreptului penal internațional.
Rol important în judecarea crimelor de război și a genocidului
Navi Pillay a fost judecător la Înalta Curte din Africa de Sud și la Tribunalul Penal Internațional pentru Rwanda, instituție creată pentru judecarea celor responsabili de atrocitățile comise în timpul genocidului din 1994. A activat, de asemenea, la Curtea Penală Internațională și a ocupat funcția de Înalt Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului.
Activitatea sa la Tribunalul pentru Rwanda este asociată cu dezvoltarea jurisprudenței privind violența sexuală în conflicte. Într-un dosar devenit reper pentru dreptul internațional, tribunalul a recunoscut că violul și alte forme de violență sexuală pot constitui acte de genocid, atunci când sunt îndeplinite condițiile juridice necesare.
Cazurile de acest tip au contribuit la recunoașterea faptului că violența sexuală poate fi utilizată ca instrument de distrugere a unui grup și că asemenea fapte trebuie investigate și sancționate în cadrul justiției internaționale.
Drepturile omului și responsabilitatea statelor
În calitate de Înalt Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Pillay a promovat respectarea normelor internaționale și responsabilitatea autorităților pentru încălcările drepturilor fundamentale.
Cariera sa a inclus și implicarea în mecanisme internaționale de investigare a presupuselor încălcări ale dreptului internațional. Materialul-sursă menționează activitatea sa în cadrul unei comisii independente de anchetă a ONU privind Teritoriul Palestinian Ocupat, precum și participarea la o cauză referitoare la acuzațiile de genocid împotriva Myanmarului.
Aceste responsabilități ilustrează rolul instituțiilor judiciare și de investigare internațională în documentarea abuzurilor, stabilirea responsabilităților și protejarea victimelor conflictelor.
De ce este important statul de drept pentru pace
Principala idee asociată acestei cariere este că pacea durabilă nu se poate construi fără instituții independente și fără mecanisme prin care încălcările grave ale legii să fie sancționate.
Dreptul internațional oferă instrumente pentru investigarea crimelor grave, pentru tragerea la răspundere a persoanelor vinovate și pentru protejarea victimelor. Aplicarea acestor reguli depinde însă de independența instanțelor, de cooperarea statelor și de capacitatea comunității internaționale de a susține instituțiile juridice.
În acest context, activitatea lui Navi Pillay este asociată cu eforturile de consolidare a justiției internaționale și de recunoaștere a drepturilor victimelor, inclusiv în cazurile de violență sexuală și genocid.