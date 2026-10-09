Donald Trump ratează Nobelul pentru Pace și anul acesta. Distincția a ajuns la Navanethem Pillay, pionieră a drepturilor omului din Africa de Sud

Publicat 9 oct. 2026, 12:37 Actualizat 9 oct. 2026, 12:45

Nici la ediția de anul acesta președintele SUA nu a fost recompensat cu Premiul Nobel pentru Pace, deși a declarat că îl merită și și-l dorește cu ardoare de câțiva anu buni. În 2026, distincția a ajuns la Navanethem „Navi” Pillay, pionieră a drepturilor omului din Africa de Sud, „pentru eforturile de promovare a păcii și a dreptului internațional”.

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