Uraganul Isaias a lovit sud-estul SUA și a provocat pene de curent uriașe. Rafale de până la 100 km/h VIDEO

Publicat 10 oct. 2026, 14:31 Actualizat 10 oct. 2026, 14:34

Uraganul Isaias a lovit sâmbătă sud-estul Statelor Unite, în Florida, provocând ploi torențiale, rafale puternice de vânt și întreruperi ale alimentării cu energie electrică. După ce a atins uscatul în localitatea Destin, furtuna și-a pierdut rapid din intensitate și s-a transformat într-un ciclon post-tropical, potrivit Centrului Național pentru Uragane din SUA (NHC), citat de AFP. Ciclonul traversa sudul statului Alabama, unde rafalele de vânt ajungeau la 100 km/h. Meteorologii au avertizat că vântul puternic ar putea afecta și zonele din interiorul continentului, înainte ca sistemul să slăbească și mai mult, coborând sub pragul de intensitate al unei furtuni.

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