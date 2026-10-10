Uraganul Isaias a lovit sud-estul SUA și a provocat pene de curent uriașe. Rafale de până la 100 km/h VIDEO

Uraganul Isaias a lovit sâmbătă sud-estul Statelor Unite, în Florida, provocând ploi torențiale, rafale puternice de vânt și întreruperi ale alimentării cu energie electrică. După ce a atins uscatul în localitatea Destin, furtuna și-a pierdut rapid din intensitate și s-a transformat într-un ciclon post-tropical, potrivit Centrului Național pentru Uragane din SUA (NHC), citat de AFP. Ciclonul traversa sudul statului Alabama, unde rafalele de vânt ajungeau la 100 km/h. Meteorologii au avertizat că vântul puternic ar putea afecta și zonele din interiorul continentului, înainte ca sistemul să slăbească și mai mult, coborând sub pragul de intensitate al unei furtuni.
Peste 700.000 de persoane, afectate de penele de curent
Furtuna a provocat întreruperi ale alimentării cu energie electrică în Florida și Alabama. Potrivit PowerOutage.us, o companie specializată în monitorizarea penelor de curent, peste 430.000 de persoane din Florida și aproape 297.000 din Alabama au rămas fără electricitate în momentul în care furtuna a atins uscatul.
Serviciile de urgență din Florida le-au recomandat locuitorilor să rămână în case și să urmărească informațiile oficiale privind evoluția fenomenului meteorologic.
În Alabama, agenția pentru gestionarea situațiilor de urgență a anunțat că furtuna a doborât copaci și linii electrice, afectând circulația rutieră în comitatul Houston, unde a fost emisă o alertă de viituri.
„Din cauza efectelor uraganului Isaias, toate drumurile din comitatul Houston sunt închise până la noi ordine”, a transmis agenția pe platforma X.
Stare de urgență în Florida și Alabama
Autoritățile federale au aprobat declarații de stare de urgență pentru Florida și Alabama, pentru a asigura accesul la resursele necesare gestionării efectelor furtunii.
„Au fost aprobate declarații de stare de urgență în Florida și Alabama pentru a asigura disponibilitatea resurselor federale necesare pentru a face față uraganului Isaias”, a declarat secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, într-un mesaj publicat pe X.
Avertizări de inundații și viituri în sud-estul SUA
Centrul Național pentru Uragane a avertizat asupra riscului de valuri de furtună, inundații urbane și fluviale, precum și viituri rapide în mai multe zone din regiune.
Efecte importante erau așteptate în sudul statului Alabama și în zona Panhandle, din nord-vestul Floridei, dar și în sud-vestul statului Georgia.
Deși Isaias și-a pierdut din intensitate după ce a atins uscatul, autoritățile au avertizat că rafalele puternice și precipitațiile pot continua să provoace probleme în regiune.