Trump lovește Curtea Penală Internațională cu sancțiuni. „Istoria va judeca acest moment”, răspunde instanța

Publicat 9 oct. 2026, 19:36 Sursă Reuters

Statele Unite au anunțat vineri, 9 octombrie, sancțiuni împotriva Curții Penale Internaționale (CPI), într-o nouă escaladare a conflictului dintre administrația președintelui Donald Trump și instituția care judecă persoane acuzate de crime de război și alte infracțiuni internaționale grave.

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