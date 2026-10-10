Masacru în Ucraina! Trei copii, printre cei 15 morți după un atac al Rusiei. Zelenski: „Răspunsurile noastre vor veni”

Rusia a lansat sâmbătă dimineață, 10 octombrie, un atac puternic asupra orașului ucrainean Zaporojie, unde cel puțin 15 persoane au murit, printre care și trei copii. Alte 16 persoane au fost rănite, iar mai mulți oameni sunt în continuare dați dispăruți, existând temeri că ar fi prinși sub dărâmături. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski și serviciilor de urgență, armata rusă a folosit cinci bombe planante, care au lovit clădiri de locuințe și au provocat distrugeri importante.
În urma atacurilor rusești asupra Ucrainei, mai multe clădiri rezidențiale din Zaporojie au fost grav avariate. Imaginile apărute de la locul bombardamentelor arată un bloc de apartamente aproape complet distrus, cu bucăți mari din clădire prăbușite. Echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele care ar putea fi încă în viață, în timp ce numărul victimelor riscă să crească.
„Parterul a fost lovit, iar etajele de deasupra pur și simplu s-au prăbușit”, a declarat primarul interimar Regina Harchenko pentru televiziunea ucraineană, de la locul atacului.
Potrivit acesteia, peste 80 de salvatori participă la operațiunile de căutare și salvare, care ar urma să continue pe tot parcursul zilei. Intervenția este una dificilă, deoarece există posibilitatea ca mai multe persoane să fie încă prinse sub bucățile de beton. Echipele de salvare opresc periodic lucrările pentru a asculta eventualele zgomote făcute de supraviețuitori și pentru a încerca să stabilească unde se află aceștia.
Zelenski anunță că alte 13 regiuni au fost atacate. Mesaj dur pentru Rusia
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că bombardamentele nu s-au limitat la orașul Zaporojie. Potrivit acestuia, alte 13 regiuni ale Ucrainei au fost lovite în cursul nopții, într-o nouă serie de atacuri lansate de armata rusă. Liderul de la Kiev a condamnat bombardamentele și a transmis că Ucraina nu va lăsa aceste acțiuni fără răspuns.
„Răspunsurile noastre la [aceste] atacuri rusești vor veni”, a declarat Volodimir Zelenski.
Atacul din Zaporojie a avut loc într-un moment în care Ucraina continuă să se confrunte cu bombardamente asupra zonelor locuite. În timp ce salvatorii caută supraviețuitori printre ruine, autoritățile încearcă să stabilească numărul exact al victimelor și amploarea distrugerilor provocate de cele cinci bombe.
Atacul vine la câteva ore după anunțul lui Donald Trump privind motorina rusească
Noile bombardamente au avut loc la doar câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un acord pentru importul de motorină din Rusia în Statele Unite. Anunțul a venit într-un moment în care războiul din Ucraina continuă, iar orașele ucrainene sunt vizate de atacuri aeriene. În Zaporojie, operațiunile de salvare continuă, iar autoritățile nu exclud ca bilanțul victimelor să crească. Mai multe persoane sunt încă dispărute, în timp ce echipele de intervenție încearcă să găsească supraviețuitori sub clădirile prăbușite.