Masacru în Ucraina! Trei copii, printre cei 15 morți după un atac al Rusiei. Zelenski: „Răspunsurile noastre vor veni”

Publicat 10 oct. 2026, 15:57 Actualizat 10 oct. 2026, 16:00

Rusia a lansat sâmbătă dimineață, 10 octombrie, un atac puternic asupra orașului ucrainean Zaporojie, unde cel puțin 15 persoane au murit, printre care și trei copii. Alte 16 persoane au fost rănite, iar mai mulți oameni sunt în continuare dați dispăruți, existând temeri că ar fi prinși sub dărâmături. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski și serviciilor de urgență, armata rusă a folosit cinci bombe planante, care au lovit clădiri de locuințe și au provocat distrugeri importante.

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