Procurorul general din EAU: Copilotul Fly Dubai plănuia un atentat sinucigaș la Tel Aviv, după modelul atacurilor de la 11 septembrie

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 oct. 2026, 08:37

Copilotul de origine omaneză al zborului Fly Dubai cu peste 170 de persoane la bord către Tel Aviv, care l-a atacat pe pilot și a provocat o aterizare de urgență în Arabia Saudită la sfârșitul lunii septembrie, plănuia să folosească avionul pentru un atentat sinucigaș pe Aeroportul Ben Gurion din Israel. Informația a fost anunțată vineri de procurorul general al Emiratelor Arabe Unite (EAU), Hamad Saif Al Shamsi, relatează AFP. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 29 de ani ar fi pregătit atacul pentru a provoca un număr cât mai mare de victime. Acesta s-ar fi inspirat din atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite.

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