Procurorul general din EAU: Copilotul Fly Dubai plănuia un atentat sinucigaș la Tel Aviv, după modelul atacurilor de la 11 septembrie

Copilotul de origine omaneză al zborului Fly Dubai cu peste 170 de persoane la bord către Tel Aviv, care l-a atacat pe pilot și a provocat o aterizare de urgență în Arabia Saudită la sfârșitul lunii septembrie, plănuia să folosească avionul pentru un atentat sinucigaș pe Aeroportul Ben Gurion din Israel. Informația a fost anunțată vineri de procurorul general al Emiratelor Arabe Unite (EAU), Hamad Saif Al Shamsi, relatează AFP. Potrivit anchetatorilor, bărbatul în vârstă de 29 de ani ar fi pregătit atacul pentru a provoca un număr cât mai mare de victime. Acesta s-ar fi inspirat din atentatele de la 11 septembrie 2001 din Statele Unite.
„A început să pună în aplicare un plan terorist premeditat în vederea preluării controlului avionului și folosirii lui pentru a comite un atac sinucigaș la terminalul de pasageri al Aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, cu scopul de a cauza cel mai mare număr posibil de victime”, a declarat procurorul general al EAU, într-un comunicat citat de AFP.
Potrivit magistratului, suspectul a afirmat că a acționat singur, fără implicarea altor persoane. Ancheta continuă pentru verificarea acestei declarații.
Copilotul ar fi studiat ideologia extremistă și atacurile sinucigașe
Procurorul general al EAU a precizat că suspectul ar fi început să fie influențat de ideologia takfiri în 2017, în perioada în care studia în Australia. Acesta ar fi citit literatură extremistă și ar fi urmărit online materiale care glorificau organizații teroriste și atacuri sinucigașe.
„Afirmat că a acționat singur, fără implicarea altor persoane”, a transmis magistratul, precizând că verificările continuă pentru a stabili dacă au existat complici sau alte legături.
Potrivit informațiilor prezentate de procuror, bărbatul a lucrat ulterior pentru mai multe companii aeriene, în diferite țări, înainte de a se angaja la flydubai, în ianuarie 2026. Până la 30 septembrie, acesta ar fi efectuat două zboruri către Tel Aviv, „pentru a se familiariza cu planul de zbor și aeroportul”, a declarat procurorul general al EAU.
Hamad Saif Al Shamsi a susținut că bărbatul îndeplinea toate condițiile profesionale și de securitate la momentul angajării, inclusiv deținerea unei licențe de pilot, prezentarea unui certificat de bună purtare și efectuarea verificărilor necesare.
„Niciuna dintre proceduri nu a dezvăluit indicii care să-i sugereze opiniile extremiste”, a adăugat acesta. Presa internațională a relatat însă, după incident, că bărbatului i-ar fi fost interzis să zboare în Oman din cauza opiniilor sale.
Cum a atacat copilotul echipajul și a provocat aterizarea de urgență
Anchetatorii din Emiratele Arabe Unite au anunțat săptămâna trecută că suspectul l-a atacat cu un topor pentru situații de urgență pe pilotul indian al aeronavei, Smit Machchhar. La acel moment, autoritățile nu precizaseră motivele atacului. În timpul incidentului, comandantul de bord a încercat să împiedice accesul agresorului în cabina de pilotaj și a alertat un alt pilot aflat la bord, care urma să asigure zborul la întoarcere.
Potrivit procurorului general, cel de-al doilea pilot a observat că ușa cabinei de pilotaj se deschidea și se închidea în mod neobișnuit. Acesta a intervenit și, cu ajutorul unui membru al personalului de cabină și al mai multor pasageri, a reușit să-l imobilizeze pe agresor.
„Comandantul de bord al zborului de întoarcere și copilotul său au preluat controlul avionului, i-au modificat traiectoria și au aterizat în deplină siguranță pe aeroportul de la Tabuk, în Arabia Saudită”, a precizat procurorul.
Pasagerii, majoritatea israelieni, au povestit ulterior că au intervenit pentru a recâștiga controlul asupra aeronavei, după ce avionul a plonjat brusc aproximativ 17.000 de picioare. Premierul israelian Benjamin Netanyahu i-a lăudat pe pasagerii care au intervenit și pe comandantul de bord indian, descris drept un „erou”.
Apelul premierului Netanyahu
După incident, Benjamin Netanyahu a declarat că suspectul ar fi ocolit interdicțiile care împiedică cetățenii unor țări ce nu recunosc Israelul să opereze zboruri către această țară. Premierul israelian a afirmat, de asemenea, că bărbatul ar fi fost „supus unei îndoctrinări islamiste radicale”. Netanyahu a ordonat ulterior „o examinare aprofundată a tuturor aspectelor securității aviației civile străine cu destinația Israel”.
Israelul și Emiratele Arabe Unite au devenit parteneri apropiați după normalizarea relațiilor bilaterale în cadrul Acordurilor Abraham, încheiate în 2020 sub egida Statelor Unite.