Încă o țară interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele, obligate să verifice vârsta utilizatorilor

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 16:04

Turcia a decis să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, printr-o lege care va intra în vigoare la 1 noiembrie 2026. Noile reguli au fost publicate sâmbătă, 10 octombrie, după ce Parlamentul de la Ankara adoptase legea în luna aprilie. Platformele online vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să se asigure că minorii care nu au împlinit 15 ani nu își pot face conturi.

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