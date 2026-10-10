Încă o țară interzice rețelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Platformele, obligate să verifice vârsta utilizatorilor

Turcia a decis să interzică accesul copiilor sub 15 ani la rețelele sociale, printr-o lege care va intra în vigoare la 1 noiembrie 2026. Noile reguli au fost publicate sâmbătă, 10 octombrie, după ce Parlamentul de la Ankara adoptase legea în luna aprilie. Platformele online vor fi obligate să verifice vârsta utilizatorilor și să se asigure că minorii care nu au împlinit 15 ani nu își pot face conturi.
Decizia vine într-un moment în care tot mai multe țări încearcă să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale. Autoritățile turce au stabilit reguli și pentru adolescenții care au împlinit 15 ani, astfel încât aceștia să nu fie expuși unor funcții ale platformelor care ar putea crea dependență. Măsurile se aplică serviciilor de socializare și urmăresc să limiteze riscurile la care sunt expuși minorii în mediul online.
Cum vor fi verificate vârstele copiilor pe rețelele sociale
Potrivit noii legi, companiile care dețin platforme de socializare trebuie să ia „măsurile tehnice şi administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei”, pentru a respecta interdicția. Cu alte cuvinte, platformele vor trebui să introducă sisteme prin care să stabilească dacă o persoană are vârsta necesară pentru a utiliza serviciile respective, conform Politico.com.
Verificarea se va face cu ajutorul unui sistem digital care folosește un „token” emis prin intermediul autorităților turce. Acesta va permite confirmarea vârstei utilizatorilor, astfel încât platformele să poată aplica restricțiile. Sistemul este prevăzut la articolul 7 al noilor reglementări și va fi folosit pentru verificarea respectării limitelor de vârstă.
Restricții și pentru adolescenții de peste 15 ani
Legea nu îi vizează doar pe copiii care nu au împlinit 15 ani, ci introduce reguli și pentru adolescenții mai mari. Platformele nu vor avea voie să le ofere acestora servicii care ar putea avea „un efect de dependenţă”. Astfel, companiile vor trebui să țină cont de vârsta utilizatorilor atunci când stabilesc ce funcții pot fi folosite de minori.
Turcia a mai impus în trecut restricții asupra rețelelor sociale. Autoritățile au blocat de mai multe ori conturile unor instituții media și ale unor activiști, iar în anumite situații au limitat accesul la platforme întregi. În 2024, Instagram a fost interzis timp de o săptămână, după ce au apărut acuzații că platforma deținută de Meta ar fi cenzurat mesajele utilizatorilor care îl comemorau pe liderul Hamas, Ismail Haniyeh.
Mai recent, autoritățile turce au blocat un site de știri și conturile acestuia de pe rețelele sociale, după ce o instanță a considerat că materialele publicate reprezentau „propagandă LGBT”. Decizia a provocat reacții din partea organizațiilor care apără drepturile omului și libertatea presei. De altfel, într-un raport publicat în 2025, organizația americană Freedom House a descris internetul din Turcia drept „lipsit de libertate”.
Tot mai multe țări vor să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale
Turcia nu este singura țară care a decis să introducă restricții de vârstă pentru utilizarea platformelor online. Australia și Indonezia se numără printre statele care au luat măsuri în această direcție, în timp ce alte guverne pregătesc propriile reguli pentru protejarea copiilor și adolescenților.
Și Uniunea Europeană a început să lucreze la noi restricții. În luna septembrie, la nivel european a fost prezentată o propunere legislativă care urmărește limitarea accesului copiilor la rețelele sociale și la platformele video, până la vârsta de 15 ani. Inițiativa a venit după mai multe luni în care liderii europeni au cerut măsuri mai stricte pentru protejarea minorilor în mediul online.
Austria, Danemarca, Franța, Grecia și Spania au făcut, la rândul lor, pași pentru introducerea unor restricții la nivel național. Regatul Unit ar putea adopta o interdicție anul viitor, în timp ce Canada a prezentat un proiect de lege care urmărește limitarea accesului la rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani.
Prin noile reguli, Turcia se alătură statelor care încearcă să controleze mai strict accesul minorilor la platformele online. Interdicția va începe să se aplice de la 1 noiembrie 2026, iar responsabilitatea verificării vârstei le va reveni companiilor care administrează rețelele sociale.