Coreea de Sud își recheamă ambasadorul din Ucraina, pe fondul tensiunilor diplomatice legate de transferul de prizonieri nord-coreeni

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 13:12

Ministerul de Externe de la Seul a anunțat joi că își recheamă ambasadorul din Ucraina, pe fondul unei dispute diplomatice declanșate de acuzațiile Coreei de Sud potrivit cărora Kievul ar fi încălcat un acord de confidențialitate privind transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni. Seulul și-a exprimat speranța, totodată, că problemele bilaterale actuale vor putea fi soluționate și a precizat că va continua negocierile cu partea ucraineană, transmite Reuters.

Distribuie articolul