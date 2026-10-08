Coreea de Sud își recheamă ambasadorul din Ucraina, pe fondul tensiunilor diplomatice legate de transferul de prizonieri nord-coreeni

Ministerul de Externe de la Seul a anunțat joi că își recheamă ambasadorul din Ucraina, pe fondul unei dispute diplomatice declanșate de acuzațiile Coreei de Sud potrivit cărora Kievul ar fi încălcat un acord de confidențialitate privind transferul a doi prizonieri de război nord-coreeni. Seulul și-a exprimat speranța, totodată, că problemele bilaterale actuale vor putea fi soluționate și a precizat că va continua negocierile cu partea ucraineană, transmite Reuters.
Coreea de Sud își va rechema ambasadorul din Ucraina, a anunțat joi Ministerul de Externe de la Seul într-un comunicat.
Guvernul și-a exprimat speranța că problemele actuale dintre cele două țări vor putea fi soluționate și că va continua negocierile cu Kievul, a precizat ministerul, fără a oferi alte detalii pe marginea acestui subiect, mai scriu jurnaliștii Reuters.
Cele două țări sunt implicate într-o dispută diplomatică după ce Seulul a acuzat Kievul că a încălcat un acord de confidențialitate privind transferul a doi soldați nord-coreeni capturați.
Ce a generat disputa dintre Seul și Kiev
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung a cerut vinerea trecută scuze din partea Ucrainei și a avertizat că vor fi luate „alte măsuri” în cazul în care Kievul refuză să prezinte scuze pentru încălcarea acordului.
Cei doi prizonieri nord-coreeni au fost capturați în Ucraina, unde luptau de partea Rusiei. Transferul acestora în Coreea de Sud a fost dezvăluit în septembrie de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul unui discurs susținut la tribuna Organizației Națiunilor Unite (ONU).
Seulul dorea însă ca informațiile privind transferul celor doi prizonieri să rămână secrete, iar dezvăluirea lor de către partea ucraineană a dus la actuala dispută diplomatică dintre cele două state.