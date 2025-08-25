Potrivit unui comunicat al instituției, „filmările au avut loc în condiții de siguranță, respectând toate normele instituționale, demonstrând că arta și responsabilitatea pot coexista armonios”, chiar și într-un spațiu cu o misiune strict medicală.

„Această premieră este o dovadă că Spitalul Clinic de Psihiatrie nu este doar un loc al profesionalismului medical, ci și un spațiu deschis pentru cultură și creativitate”, au precizat reprezentanții instituției.

Potrivit presei din Republica Moldova, artistul a fost cazat la hotelul Vispas, din Chișinău.

O parte din filmări au avut loc pe șoseaua Hîncești.

Videoclipul, al cărui subiect este ținut secret, este realizat în colaborare cu regizorul moldovean Roman Burlaca.

Reamintim că, după începerea operațiunii speciale ruse în Ucraina, trupa Rammstein și-a exprimat sprijinul pentru Kiev, arborând steagul ucrainean în timpul unui concert susținut la Zurich.