Armistițiul energetic anunțat de Donald Trump nu a fost confirmat nici de Moscova, nici de Kiev

Armistițiul privind infrastructura energetică, anunțat de președintele american Donald Trump, nu a fost confirmat nici de Valdimir Putin, nici de Volodimir Zelenski. Mai mult, liderul de la Kiev a anunțat că Rusia a continuat să lovească obiective civile și de infrastructură energetică. Pe de altă parte, Trump se confruntă cu o poziție accerba față den măsura anuțșata, inclusvi republicaniin afirmând că o astfel de înețelege n-ar reprezenta decât un balon de oxigen epntru mașina de război a lui Putin și amplificaării amenințări pentru întreaga Europa.
Un armistițiu de care nimeni nu pare să țină cont
Atacurile rusești au vizat în continuare „instalații energetice din regiunea Harkov”, a declarat duminică seara Volodimir Zelenski, citat de Le Monde, la scurt timp după ce Donald Trump anunțase o „încetare a focului în sectorul energetic”, cu efect imediat, între Rusia și Ucraina.
Președintele ucrainean, aparent luat prin surprindere, a declarat pentru publicația americană Axios că nu are cunoștință despre un astfel de acord, în timp ce Moscova nu a transmis nimic până în prezent, apreciază jurnaliștii de la Le Monde.
Liderii europeni, consternați de anunțul lui Trump
Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă a fost întâmpinat pe un ton critic de unii dintre cei mai importanți lideri europeni.
Berlinul și-a exprimat, prin vocea ministrului său de Externe, „sprijinul deplin” pentru Volodimir Zelenski „în exercitarea responsabilităților sale grele”, cerând creșterea „presiunii” asupra președintelui rus, Vladimir Putin, „pentru ca acesta să fie dispus să negocieze”.
„Întregul meu sprijin pentru președintele Zelenski, care luptă pentru libertatea poporului său”, a transmis și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pe platforma X.
„Ultimele 24 de ore au fost dificile pentru Ucraina”, a comentat, de asemenea, premierul britanic, Andy Burnham.
Planul lui Trump, contestat în Statele Unite atât de democrați, cât și de republicani
Planul anunțat de Donald Trump de a permite reluarea exporturilor de motorină rusească către piața americană și internațională a provocat un val de critici fără precedent din partea ambelor partide americane, scrie și Kyiv Independent. Atât democrați, cât și republicani au avertizat că măsura ar putea aduce miliarde de dolari în plus Rusiei și ar contribui indirect la finanțarea războiului din Ucraina.
Mai mulți congresmeni și senatori au susținut că decizia contrazice politica de sancțiuni adoptată de Congres și „va duce la moartea mai multor nevinovați în Ucraina”.
O altă critică majoră vizează legalitatea deciziei. Aleșii americani amintesc că, în 2022, Congresul a interzis importurile de produse energetice rusești, iar ridicarea restricțiilor este condiționată de retragerea trupelor ruse din Ucraina. Un grup bipartizan din Comisia pentru Relații Externe a Senatului a cerut Casei Albe să renunțe imediat la acord, în timp ce parlamentari republicani și democrați pregătesc noi inițiative legislative pentru a bloca orice achiziție de petrol sau motorină din Rusia, argumentând că președintele nu poate ignora legea adoptată de Congres.