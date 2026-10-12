Armistițiul energetic anunțat de Donald Trump nu a fost confirmat nici de Moscova, nici de Kiev

Publicat 12 oct. 2026, 07:51 Actualizat 12 oct. 2026, 07:52

Armistițiul privind infrastructura energetică, anunțat de președintele american Donald Trump, nu a fost confirmat nici de Valdimir Putin, nici de Volodimir Zelenski. Mai mult, liderul de la Kiev a anunțat că Rusia a continuat să lovească obiective civile și de infrastructură energetică. Pe de altă parte, Trump se confruntă cu o poziție accerba față den măsura anuțșata, inclusvi republicaniin afirmând că o astfel de înețelege n-ar reprezenta decât un balon de oxigen epntru mașina de război a lui Putin și amplificaării amenințări pentru întreaga Europa.

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