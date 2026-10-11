Zelenski, ofertă pentru Putin după avertismentul lui Trump! Ucraina este gata să oprească atacurile, dar pune o condiție

Ucraina ar fi pregătită să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova la rândul ei oprește atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, a afirmat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce omologul său american Donald Trump i-a reproșat refuzul de a opri aceste atacuri și a îndemnat ucrainenii să-l înlăture de la putere și să-și găsească un alt lider, relatează AFP.
Declarația liderului de la Kiev vine după ce Donald Trump a criticat din nou atacurile ucrainene asupra rafinăriilor din Rusia, susținând că acestea contribuie la creșterea prețurilor combustibililor pe piața internațională. Președintele american a mers mai departe și a cerut înlocuirea lui Volodimir Zelenski, pe care îl acuză că nu dorește să ajungă la un acord pentru încheierea războiului cu Rusia.
Zelenski pune o condiție pentru oprirea atacurilor asupra rafinăriilor rusești
Președintele ucrainean a transmis duminică, 11 octombrie, că țara sa este dispusă să renunțe la loviturile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, însă numai dacă Moscova va înceta, la rândul său, atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene. Zelenski consideră că orice măsură de reducere a tensiunilor trebuie aplicată de ambele părți și însoțită de garanții clare.
„Ucraina va fi pregătită să înceteze loviturile asupra rafinăriilor de petrol rusești dacă Rusia încetează să lovească infrastructurile noastre energetice. Orice măsură de dezescaladare trebuie să fie reciprocă și însoțită de garanții concrete”, a scris Volodimir Zelenski pe rețeaua socială X.
Ucraina desfășoară de mai mult timp o campanie de atacuri cu drone asupra rafinăriilor rusești, încercând să afecteze infrastructura petrolieră a Moscovei. Aceste operațiuni au provocat nemulțumirea administrației americane, care i-a cerut Kievului să înceteze loviturile pentru a nu pune și mai multă presiune asupra prețurilor la combustibili. Zelenski a recunoscut luna trecută că Trump i-a solicitat acest lucru, însă a refuzat să oprească atacurile.
Donald Trump cere schimbarea președintelui Ucrainei: „Cred că este timpul”
Tensiunile dintre Washington și Kiev s-au accentuat după declarațiile făcute sâmbătă de Donald Trump. Președintele american a susținut că Ucraina ar trebui să își găsească un alt lider, capabil să negocieze o înțelegere cu Rusia. Trump l-a acuzat pe Zelenski că refuză să pună capăt războiului și că, prin atacurile asupra rafinăriilor rusești, afectează aprovizionarea mondială cu motorină.
Zelenski „vrea să le creeze probleme fermierilor noștri, crescătorilor de vite, cu motorina, întrucât Rusia furnizează o mare parte din motorina din întreaga lume”, a declarat Donald Trump, avertizând că liderul ucrainean „are interesul să se oprească” din atacurile asupra rafinăriilor rusești.
Președintele american a insistat asupra necesității schimbării conducerii de la Kiev, susținând că actualul lider ucrainean nu face suficient pentru încheierea conflictului.
„Cred că este timpul ca Ucraina să aibă un nou președinte”, a declarat Trump.
Trump susține că Putin vrea un acord de pace, dar Zelenski refuză
Donald Trump a vorbit și despre o convorbire telefonică avută cu Vladimir Putin, în urma căreia a susținut că președintele rus ar fi dispus să ajungă la o înțelegere pentru încheierea războiului. Liderul american consideră că principalul obstacol în calea unui asemenea acord ar fi refuzul lui Volodimir Zelenski de a accepta negocierile în condițiile propuse.
„Le sugerez (ucrainenilor) să-și găsească un nou lider, care poate ajunge la un acord” cu Rusia, a declarat președintele american.
„Rusia ar dori să încheie un acord (...), dar, dintr-un motiv sau altul, Zelenski nu vrea să încheie un acord”, a mai spus Donald Trump.
Disputa are loc într-un moment în care prețurile combustibililor au crescut puternic în Statele Unite, după declanșarea războiului dintre SUA, Israel și Iran, în luna februarie. Scumpirile provoacă nemulțumiri în rândul americanilor, iar problema costului vieții ar putea influența alegerile intermediare programate pentru 3 noiembrie.