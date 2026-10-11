Zelenski, ofertă pentru Putin după avertismentul lui Trump! Ucraina este gata să oprească atacurile, dar pune o condiție

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 11 oct. 2026, 15:44

Ucraina ar fi pregătită să înceteze atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Moscova la rândul ei oprește atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, a afirmat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după ce omologul său american Donald Trump i-a reproșat refuzul de a opri aceste atacuri și a îndemnat ucrainenii să-l înlăture de la putere și să-și găsească un alt lider, relatează AFP.

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