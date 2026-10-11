OMS investighează moartea unei angajate de laborator din Siberia. Cauza pneumoniei rămâne necunoscută

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că nu a stabilit încă ce a provocat pneumonia care a dus la moartea unei angajate a unui laborator rus din Siberia, pe 2 octombrie. Femeia lucra la un centru de cercetare a ciumei, iar cazul a determinat autoritățile să pună în carantină aproximativ 200 de persoane. Până în prezent, nu a fost raportat niciun caz de ciumă asociat acestui eveniment, relatează Reuters.
Potrivit OMS, autoritatea de reglementare din Rusia a transmis că testele efectuate asupra angajatei și asupra persoanelor care au intrat în contact cu aceasta au fost negative pentru agenții patogeni cu grad ridicat de pericol incluși în testare. De asemenea, persoanele monitorizate nu prezentau simptome la momentul raportării, iar autoritățile nu au identificat alte cazuri asociate de pneumonie severă.
Moartea angajatei de laborator din Siberia, încă neelucidată
Într-un comunicat, OMS a precizat că informațiile primite de la autoritățile ruse nu indică existența unei transmiteri în curs legate de acest caz. Cu toate acestea, cauza decesului rămâne neclară, în lipsa unui diagnostic confirmat.
„Pe baza informațiilor furnizate... OMS nu a identificat dovezi ale unei transmiteri în curs asociate cu acest eveniment. O incertitudine majoră rămâne absența unui diagnostic confirmat în cazul angajatei de laborator decedate”, se arată în comunicatul organizației, preluat de Reuters.
Circumstanțele în care femeia s-a îmbolnăvit și a murit nu au fost clarificate până în prezent. Cazul a generat îngrijorări pe rețelele sociale cu privire la posibile riscuri pentru sănătatea publică.
Controalele, în plină desfășurare
Autoritățile sanitare din Rusia au declarat că angajata era vaccinată corespunzător și că analizele nu au identificat în organismul său microorganisme asociate activității profesionale.
Pe 8 octombrie, Rusia a anunțat finalizarea controalelor medicale pentru toate persoanele care au intrat în contact cu femeia. Potrivit autorităților, OMS a primit informațiile necesare, în conformitate cu procedurile stabilite.
De ce este monitorizat cazul de către OMS
Autoritățile sanitare internaționale urmăresc cu atenție cazurile de pneumonie fatală a căror cauză nu poate fi stabilită. Preocupările privind astfel de evenimente au crescut după debutul pandemiei de COVID-19, asociată inițial cu un focar de îmbolnăviri respiratorii în China. Totuși, cauza unor cazuri individuale de pneumonie nu poate fi identificată întotdeauna. În cazul angajatei din Siberia, OMS nu a confirmat agentul patogen responsabil și nu a raportat dovezi privind transmiterea bolii către alte persoane.