OMS investighează moartea unei angajate de laborator din Siberia. Cauza pneumoniei rămâne necunoscută

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 12:20

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a anunțat că nu a stabilit încă ce a provocat pneumonia care a dus la moartea unei angajate a unui laborator rus din Siberia, pe 2 octombrie. Femeia lucra la un centru de cercetare a ciumei, iar cazul a determinat autoritățile să pună în carantină aproximativ 200 de persoane. Până în prezent, nu a fost raportat niciun caz de ciumă asociat acestui eveniment, relatează Reuters.

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