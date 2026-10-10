Masacru în SUA! Nouă morți, inclusiv copii, după ce un bărbat a deschis focul într-o locuință din Pennsylvania

Un atac armat de o violență extremă a provocat moartea a cel puțin nouă persoane, printre care și copii, în orașul Erie, din statul american Pennsylvania. Un bărbat a deschis focul în interiorul și în afara unei locuințe, după care ar fi recurs la un gest extrem. Autoritățile au confirmat tragedia sâmbătă, 10 octombrie, însă împrejurările în care s-a produs atacul nu au fost încă stabilite.
Nouă persoane, inclusiv copii, ucise într-un atac armat în SUA
Tragedia a avut loc în orașul Erie, din statul american Pennsylvania. Potrivit informațiilor transmise de autorități, un bărbat înarmat a început să tragă atât în interiorul unei case, cât și în exteriorul acesteia. Mai multe persoane, inclusiv copii, au fost ucise în urma atacului, bilanțul anunțat fiind de cel puțin nouă morți.
După atac, bărbatul înarmat a murit în urma unei răni prin împușcare pe care și-ar fi provocat-o singur. Autoritățile nu au făcut publice identitățile persoanelor ucise și nici pe cea a presupusului atacator, conform The Sun.co.uk.
Șeful poliției, declarații despre tragedia din Pennsylvania
Scenele descoperite de anchetatori la locul atacului au fost extrem de greu de gestionat, potrivit șefului poliției din Erie, Rick Lorah. Acesta a vorbit despre gravitatea incidentului și despre impactul pe care moartea celor nouă persoane l-a avut asupra echipelor care au intervenit.
„Aceasta este una dintre cele mai dificile și sfâșietoare scene cu care au fost vreodată confruntate ofițerii și anchetatorii noștri”, a declarat Rick Lorah.
„Pierderea de vieți omenești este devastatoare, iar circumstanțele prin care trecem sunt profund tulburătoare”, a adăugat șeful poliției.
Motivul atacului rămâne necunoscut
Deocamdată, anchetatorii nu au stabilit ce l-a determinat pe bărbat să deschidă focul. Autoritățile încearcă să reconstituie împrejurările tragediei și să afle ce s-a întâmplat înainte ca acesta să înceapă să tragă asupra persoanelor aflate în locuință și în apropierea acesteia. Identitatea atacatorului și numele victimelor nu au fost dezvăluite, iar investigațiile continuă pentru a clarifica motivul care a dus la producerea atacului.