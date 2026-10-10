Masacru în SUA! Nouă morți, inclusiv copii, după ce un bărbat a deschis focul într-o locuință din Pennsylvania

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 18:57

Un atac armat de o violență extremă a provocat moartea a cel puțin nouă persoane, printre care și copii, în orașul Erie, din statul american Pennsylvania. Un bărbat a deschis focul în interiorul și în afara unei locuințe, după care ar fi recurs la un gest extrem. Autoritățile au confirmat tragedia sâmbătă, 10 octombrie, însă împrejurările în care s-a produs atacul nu au fost încă stabilite.

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