Ana Maria Păcuraru analizează pierderile SUA în războiul din Iran: ce spune despre noile cifre anunțate de Pentagon

Încă doi militari americani au murit în războiul din Iran, astfel că bilanțul deceselor a ajuns la 21, anunță Pentagonul. Între timp, președintele american Donald Trump a schimbat strategia față de Iran. Potrivit experților, acesta ar fi cerut echipei sale de negociatori să oprească discuțiile cu Teheranul, relatează Ana Maria Păcuraru, realizatorul emisiunii Miza Zilei.
Pentagonul a actualizat bilanțul militarilor americani morți
Potrivit informațiilor prezentate de Ana Maria Păcuraru pe baza unei minuțioase documentări făcute din surse interneționale, Departamentul Apărării al SUA a majorat bilanțul oficial al militarilor americani decedați în Orientul Mijlociu de la începutul operațiunilor împotriva Iranului. Lista include acum două noi decese care nu au fost provocate de confruntări directe, ceea ce ridică numărul total la 21.
Până la această actualizare, Pentagonul confirmase public 19 decese. Cel mai recent caz raportat anterior era cel al unei ofițere care și-a pierdut viața în septembrie, tot într-un incident fără legătură directă cu luptele.
Cifrele au fost modificate de mai multe ori de la începutul conflictului, pe 28 februarie, iar modul de contabilizare a pierderilor a generat controverse.
Bilanțul oficial, diferit de cifrele vehiculate în presa americană
În luna iulie, Pentagonul a mutat patru militari uciși în Iordania și Irak într-o categorie separată, denumită „operațiuni externe”. Justificarea invocată a fost că decesele s-au produs după încetarea focului.
În același timp, presa americană, citând surse oficiale, a relatat despre cel puțin 23 de militari americani morți. Diferența față de bilanțul oficial ridică întrebări privind modul în care sunt clasificate și raportate pierderile asociate conflictului.
Mutarea făcută de Trump
Pe fondul evoluțiilor militare, președintele american Donald Trump ar fi solicitat echipei sale de negociatori să oprească discuțiile cu Teheranul, potrivit informațiilor prezentate de Ana Maria Păcuraru, care citează experți internaționali. Informația indică o posibilă schimbare de strategie a administrației americane față de Iran.
Până în prezent, în informațiile prezentate nu sunt oferite detalii suplimentare despre condițiile în care ar urma să fie oprite negocierile sau despre eventualele măsuri care ar putea urma.
Întrebările privind numărul real al militarilor americani care și-au pierdut viața și felul în care sunt raportate aceste decese rămân în centrul atenției la Washington, în timp ce conflictul cu Iranul continuă să influențeze deciziile administrației americane.