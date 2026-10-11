Ana Maria Păcuraru analizează pierderile SUA în războiul din Iran: ce spune despre noile cifre anunțate de Pentagon

Publicat 11 oct. 2026, 14:06 Actualizat 11 oct. 2026, 14:07 Sursă Realitatea PLUS

Încă doi militari americani au murit în războiul din Iran, astfel că bilanțul deceselor a ajuns la 21, anunță Pentagonul. Între timp, președintele american Donald Trump a schimbat strategia față de Iran. Potrivit experților, acesta ar fi cerut echipei sale de negociatori să oprească discuțiile cu Teheranul, relatează Ana Maria Păcuraru, realizatorul emisiunii Miza Zilei.

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