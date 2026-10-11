Atac cu drone asupra Yandex, „Google-ului Rusiei”. Servicul cloud, blocat

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 08:37

Compania rusă de tehnologie Yandex a anunțat, duminică dimineață, că infrastructura sa cloud este indisponibilă, după ce un nou atac cu drone ucrainene a avariat un centru de date din Rusia, informează Le Figaro.

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