Atac cu drone asupra Yandex, „Google-ului Rusiei”. Servicul cloud, blocat

Compania rusă de tehnologie Yandex a anunțat, duminică dimineață, că infrastructura sa cloud este indisponibilă, după ce un nou atac cu drone ucrainene a avariat un centru de date din Rusia, informează Le Figaro.
Potrivit companiei, centrul de date din orașul Vladimir, situat la est de Moscova, a fost avariat în urma atacului cu drone, iar activitatea acestuia a fost complet perturbată.
„În urma unui atac cu drone, infrastructura centrului de date Vladimir (la est de Moscova) a fost avariată. Operațiunile centrului de date au fost complet perturbate”, a transmis compania pe Telegram.
Yandex a precizat că resursele de infrastructură rămase sunt instabile, iar platforma nu poate fi accesată. Compania a mai anunțat că atacul nu s-a soldat cu victime și că lucrările de reparații sunt în desfășurare.
Trei centre de date Yandex, avariate în urma atacurilor
Incidentul de la Vladimir este al treilea raportat de Yandex în ultimele zile. Compania a anunțat că un alt centru de date, aflat în orașul Kaluga, a fost avariat vineri. Anterior, joi, fusese afectat și centrul de date din Sasovo.
Centrele de date din Kaluga și Sasovo sunt situate la aproximativ 150 de kilometri sud-vest și, respectiv, 300 de kilometri sud-est de Moscova.
Yandex, principalul motor de căutare în limba rusă
Supranumit „Google-ul rusesc”, Yandex este principalul motor de căutare în limba rusă și operează o infrastructură cloud, precum și numeroase alte servicii, inclusiv platforme de taxi și livrări. Compania ocupă o poziție dominantă în spațiul vorbitor de limbă rusă.
În ultimele trei săptămâni, mai multe centre de date și infrastructuri asociate operatorilor de internet și telefonie mobilă au fost vizate de armata rusă în Ucraina, provocând întreruperi ale serviciilor.