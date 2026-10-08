„Google al Rusiei”, lovit de dronele ucrainene. Incendiu la centrul de date Yandex: două servicii destinate consumatorilor, afectate VIDEO

Dronele ucrainene au lovit un important centru de date al Yandex - numit în mod tradițional „Google al Rusiei” - din regiunea Riazan, Rusia, provocând un incendiu și suspendarea operațiunilor. Yandex este una dintre cele mai importante companii din Rusia în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei.
Compania a anunțat joi dimineață că incendiul provocat de atacul cu drone a dus la suspendarea operațiunilor centrului de date din Riazan. Tehnicienii lucrează în prezent pentru restabilirea serviciilor afectate.
Yandex a precizat că principalele sale servicii destinate consumatorilor nu au fost afectate. Compania operează YandexGPT, unul dintre cele mai importante modele generative de inteligență artificială din Rusia, scrie Reuters.
Serviciile Yandex au întâmpinat probleme după atacul cu drone
Atacul asupra centrului de date Yandex a avut loc după un val de atacuri rusești asupra centrelor de date ucrainene în ultimele săptămâni. Până la acest incident, nu fuseseră confirmate atacuri majore cu drone ucrainene asupra centrelor de date din Rusia.
Pe site-ul serviciului Yandex Cloud, compania a anunțat că au existat probleme cu alimentarea cu energie electrică într-o „zonă” a centrului de date și le-a recomandat clienților să utilizeze alte zone. În ciuda asigurărilor transmise de companie, utilizatorii din Rusia au reclamat probleme la unele servicii, printre care Yandex.Disk și Yandex.Documents.
Centrul de date este situat în incinta uzinei Sasta, care produce mașini pentru prelucrarea metalelor și furnizează echipamente unor companii din industria de apărare, printre alte industrii, potrivit The Moscow Times.
Centrul de date al Yandex din Sasovo a fost inaugurat în 2011. În 2022, Yevgeniya Rubtsova, șefa administrației orașului, declara că Yandex investise peste 6 miliarde de ruble în acest centru pe parcursul a 11 ani.
Rafinăria Gazprom Neftekhim Salavat, lovită de asemenea
În noaptea de miercuri spre joi, o altă instalație importantă din Rusia ar fi fost lovită de drone. Rafinăria de petrol Gazprom Neftekhim Salavat din Bașkortostan a fost, de asemenea, ținta unui atac, potrivit canalului ucrainean Exilenova+. Pe baza fotografiilor și a videoclipurilor realizate de martori, canalul Astra a transmis că un incendiu a izbucnit în apropierea rafinăriei.
Rafinăria poate prelucra până la 10 milioane de tone de hidrocarburi pe an și produce peste 150 de produse diferite, inclusiv benzină pentru motoare, motorină, păcură, bitum, polietilenă și amoniac.
Instalația a mai fost vizată anterior de atacuri cu drone ucrainene. Cel mai recent incendiu de la rafinărie a avut loc în urma unui atac din 13 august, în timp ce un raid din 14 iulie a dus la oprirea completă a procesului de rafinare a petrolului. În 2023, dronele au avariat principalele unități de prelucrare ale rafinăriei.
Zelenski a anunțat un nou plan de atacuri împotriva Rusiei
Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că a aprobat un plan de atacuri împotriva Rusiei pentru luna octombrie.
Liderul de la Kiev a subliniat, de asemenea, că Ucraina va răspunde simetric la bombardamentele rusești. Potrivit acestuia, dacă Moscova atacă infrastructura civilă ucraineană, Forțele Armate Ucrainene vor lovi, la rândul lor, ținte rusești corespunzătoare.
La sfârșitul lunii septembrie, forțele ruse au atacat centrul de date Datagroup din Kiev. Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, acesta „asigura prelucrarea și transmiterea datelor de informații pentru Forțele Armate ucrainene”.