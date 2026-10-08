„Google al Rusiei”, lovit de dronele ucrainene. Incendiu la centrul de date Yandex: două servicii destinate consumatorilor, afectate VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 8 oct. 2026, 10:55

Dronele ucrainene au lovit un important centru de date al Yandex - numit în mod tradițional „Google al Rusiei” - din regiunea Riazan, Rusia, provocând un incendiu și suspendarea operațiunilor. Yandex este una dintre cele mai importante companii din Rusia în domeniul inteligenței artificiale și al tehnologiei.

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