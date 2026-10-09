Gigantul rus Yandex, vizat de un nou atac. Încă un centru de date a fost lovit de drone

Compania rusă de tehnologie și inteligență artificială Yandex a anunțat vineri că mai multe module ale centrului său de date din regiunea Kaluga, au fost complet scoase din funcțiune în urma unui atac cu dronă. Incidentul este al doilea de acest fel înregistrat în decurs de două zile, potrivit Reuters.
Dronele ucrainene au vizat două centre de date ale Yandex
Yandex a avertizat că unele dintre serviciile companiei ar putea înregistra perturbări, precizând că nimeni nu a fost rănit în atacul produs la sud-vest de Moscova.
Guvernatorul regiunii Kaluga, Vladislav Șapșa, a scris pe contul său de Telegram că ”inamicul” a lovit infrastructura din Kaluga și din regiunea înconjurătoare în noaptea de joi spre vineri, provocând rănirea a nouă persoane, potrivit AFP.
Joi, o dronă ucraineană a lovit un alt centru de date al Yandex, situat în regiunea Riazan, la sud-est de capitală, unde se află două dintre cele trei supercomputere utilizate pentru dezvoltarea modelului de inteligență artificială al companiei.
Yandex a anunțat că evaluează pagubele provocate de atac și că nu poate confirma dacă echipamentele vor putea fi repuse în funcțiune, relatează Reuters.
Atât Rusia, cât și Ucraina și-au intensificat anul acesta atacurile cu drone asupra unor obiective economice, de la instalații energetice și rafinării până la porturi, nave care transportă petrol și cereale, depozite de comerț electronic și, mai recent, centre de date, potrivit Reuters.
Rusia și Ucraina își intensifică atacurile
În ultima lună, Rusia a desfășurat o campanie de atacuri împotriva centrelor de date și a infrastructurii de telecomunicații din Ucraina, inclusiv asupra unor obiective din centrul Kievului.
”Ripostăm întotdeauna în același mod. Știți cu toții că ei au lovit și continuă să lovească centrele noastre de date. Noi ripostăm. Nu pot dezvălui toate detaliile”, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski.