Gigantul rus Yandex, vizat de un nou atac. Încă un centru de date a fost lovit de drone

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 9 oct. 2026, 14:15

Compania rusă de tehnologie și inteligență artificială Yandex a anunțat vineri că mai multe module ale centrului său de date din regiunea Kaluga, au fost complet scoase din funcțiune în urma unui atac cu dronă. Incidentul este al doilea de acest fel înregistrat în decurs de două zile, potrivit Reuters.

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