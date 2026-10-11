Polonia, în alertă după amenințări la adresa premierului și ministrului Apărării. Reuniune de urgență a serviciilor de securitate

Autoritățile poloneze au primit informații despre un posibil atentat care i-ar viza pe premierul Donald Tusk și pe vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării Naționale. Serviciile de securitate au luat măsuri în urma acestor informații, au anunțat oficialii polonezi, potrivit publicației locale Interia Wydarzenia și agenției Reuters.
Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului-coordonator al serviciilor speciale, și Karolina Gałecka, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Interne, au transmis informația prin postări identice pe platforma X.
Potrivit anunțului, duminică, la ora locală 11:00 (12:00, ora României), era programată o întâlnire între reprezentanții Agenției de Securitate Internă și cei ai serviciilor aflate în subordinea Ministerului de Interne, respectiv Poliția și Serviciul de Protecție a Statului.
Până la ora transmiterii acestei știri, oficialii polonezi nu au oferit detalii despre natura amenințării la adresa premierului și a vicepremierului. De asemenea, nu au fost anunțate arestări în legătură cu acest caz.
Anunțul vine într-un context de alertă ridicată în Polonia, după un val de violențe în școli, în urma căruia un îngrijitor școlar a murit joi.
Amenințări recente la adresa premierului Donald Tusk
Potrivit publicației Interia Wydarzenia, în luna septembrie, poliția a reținut un bărbat în vârstă de 56 de ani din Przemyśl, după ce acesta a publicat pe rețelele sociale un videoclip în care l-ar fi amenințat pe premierul Donald Tusk.
Tot în septembrie, autoritățile au reținut un bărbat de 52 de ani din Oława, suspectat că a formulat amenințări la adresa șefului guvernului, fapte care pot atrage răspunderea penală.
În acest al doilea caz, amenințările cu moartea la adresa premierului au fost publicate pe internet și descoperite de poliție în luna august. În timpul audierilor, bărbatul nu a putut explica în mod rațional motivele comportamentului său și ale publicării acestor mesaje, potrivit informațiilor relatate de publicația poloneză. Pentru continuarea procedurilor în acest dosar, a fost necesară depunerea unei sesizări de către persoana vătămată, precum și formularea unei cereri de urmărire penală. Potrivit poliției, cererea a fost semnată de Donald Tusk.