Polonia, în alertă după amenințări la adresa premierului și ministrului Apărării. Reuniune de urgență a serviciilor de securitate

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 11 oct. 2026, 13:27

Autoritățile poloneze au primit informații despre un posibil atentat care i-ar viza pe premierul Donald Tusk și pe vicepremierul Władysław Kosiniak-Kamysz, ministrul Apărării Naționale. Serviciile de securitate au luat măsuri în urma acestor informații, au anunțat oficialii polonezi, potrivit publicației locale Interia Wydarzenia și agenției Reuters.

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