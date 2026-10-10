Bill Gates atrage atenția asupra unui pericol pentru copii. Greșeala pe care mulți părinți o fac fără să își dea seama

Bill Gates, fondatorul Microsoft și unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea tehnologiei moderne, atrage atenția asupra pericolelor la care sunt expuși copiii care petrec prea mult timp în fața ecranelor. Miliardarul este îngrijorat de efectele pe care telefoanele și mediul online le pot avea asupra dezvoltării celor mici, în special asupra capacității de concentrare și a gândirii critice.
Avertismentul vine după ce Bill Gates a citit cartea „The Anxious Generation”, scrisă de psihologul Jonathan Haidt. Lucrarea analizează modul în care tehnologia și rețelele sociale au schimbat copilăria și adolescența. Pornind de la aceste idei, fondatorul Microsoft a vorbit despre efectele expunerii copiilor la ecrane și despre riscurile unei vieți petrecute în mare parte în mediul digital.
Bill Gates avertizează că ecranele pot afecta concentrarea și gândirea copiilor
Una dintre cele mai mari îngrijorări ale lui Bill Gates este faptul că mulți copii nu mai au suficient timp pentru a se plictisi, pentru a gândi în liniște sau pentru a reflecta asupra lucrurilor din jurul lor. Telefoanele și celelalte dispozitive le oferă permanent ceva de urmărit, iar orele petrecute online ajung să înlocuiască momentele în care ar putea descoperi singuri activități și idei noi.
În opinia fondatorului Microsoft, expunerea constantă la conținut digital poate afecta două abilități esențiale pentru dezvoltarea copiilor: concentrarea și gândirea critică. Atunci când atenția este întreruptă permanent de ceea ce apare pe ecran, celor mici le poate deveni mai greu să rămână concentrați asupra unei activități sau să analizeze în profunzime informațiile pe care le primesc.
Greșeala pe care o fac părinții, potrivit fondatorului Microsoft
Bill Gates atrage atenția și asupra unei contradicții în felul în care părinții își protejează copiii. În viața de zi cu zi, adulții sunt adesea foarte atenți la siguranța celor mici, însă această grijă nu se regăsește întotdeauna și atunci când copiii folosesc internetul. Mulți ajung astfel să petreacă ore întregi online, fără ca părinții să știe exact ce urmăresc sau cu cine interacționează.
„Ironia este că părinții din ziua de azi sunt hiperprotectori în lumea fizică, dar, în mod ciudat, manifestă o atitudine distantă în cea digitală, permițându-le copiilor să-și trăiască viața online în mare parte fără supraveghere.”
Timpul petrecut în fața ecranelor, asociat cu probleme de sănătate mintală
Îngrijorările legate de utilizarea excesivă a telefoanelor și a rețelelor sociale sunt susținute și de un număr tot mai mare de cercetări. Studiile au identificat legături între timpul îndelungat petrecut în mediul digital și probleme care țin de sănătatea mintală, încrederea în sine și starea emoțională a copiilor și adolescenților.