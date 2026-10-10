Bill Gates atrage atenția asupra unui pericol pentru copii. Greșeala pe care mulți părinți o fac fără să își dea seama

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 18:51

Bill Gates, fondatorul Microsoft și unul dintre oamenii care au contribuit la dezvoltarea tehnologiei moderne, atrage atenția asupra pericolelor la care sunt expuși copiii care petrec prea mult timp în fața ecranelor. Miliardarul este îngrijorat de efectele pe care telefoanele și mediul online le pot avea asupra dezvoltării celor mici, în special asupra capacității de concentrare și a gândirii critice.

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