Reacție dură din Ucraina după ce Trump a cerut înlocuirea lui Zelenski: „Și Putin vrea același lucru”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 22:42

Deputata ucraineană de opoziție Kira Rudik a criticat declarația președintelui american Donald Trump, care a spus că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, afirmând că atât Trump, cât și Vladimir Putin cer schimbarea președintelui ucrainean.

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