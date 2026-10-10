Reacție dură din Ucraina după ce Trump a cerut înlocuirea lui Zelenski: „Și Putin vrea același lucru”

Deputata ucraineană de opoziție Kira Rudik a criticat declarația președintelui american Donald Trump, care a spus că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider, afirmând că atât Trump, cât și Vladimir Putin cer schimbarea președintelui ucrainean.
Reacția vine după ce Donald Trump a cerut înlocuirea lui Volodimir Zelenski cu un lider care să poată negocia un acord de pace cu Rusia. Declarațiile președintelui american au provocat nemulțumiri la Kiev, într-un moment în care relațiile dintre cele două țări sunt tensionate și de acordul privind livrările de motorină rusească.
Kira Rudik, reacție dură după declarațiile lui Trump: „Și Putin vrea același lucru”
Deputata ucraineană Kira Rudik a criticat poziția liderului de la Casa Albă, atrăgând atenția că solicitarea privind schimbarea președintelui Ucrainei este susținută și de Vladimir Putin. Într-o intervenție pentru Sky News, aceasta a subliniat că decizia privind conducerea țării aparține exclusiv cetățenilor ucraineni și trebuie luată cu respectarea Constituției.
„Există, de fapt, doi lideri în lume care cer ca Ucraina să aibă un nou președinte: primul este președintele Trump, iar al doilea este dictatorul Putin”, a declarat Kira Rudik.
Parlamentara a insistat că Ucraina își stabilește singură conducerea, iar alegerea unui președinte trebuie să respecte regulile constituționale ale țării. Reacția sa vine după ce Donald Trump și-a exprimat din nou nemulțumirea față de Volodimir Zelenski, pe care îl consideră incapabil să ajungă la o înțelegere pentru încheierea războiului.
Deputata ucraineană critică și acordul dintre SUA și Rusia privind motorina
Kira Rudik a vorbit și despre controversata înțelegere privind achiziția de motorină din Rusia, anunțată de administrația americană. Deputata a precizat că împărtășește nemulțumirea exprimată de Volodimir Zelenski și de cetățenii ucraineni față de această decizie.
Potrivit parlamentarei, principalul scop al acordului ar fi exercitarea unor presiuni asupra Kievului pentru ca armata ucraineană să înceteze atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia. Aceste lovituri au fost criticate de Trump, care susține că afectează aprovizionarea cu motorină și contribuie la problemele de pe piața internațională a combustibililor.
Donald Trump cere un nou președinte în Ucraina
Președintele american a declarat sâmbătă, 10 octombrie, că Ucraina ar trebui să aibă un alt lider, capabil să negocieze o înțelegere cu Rusia. Trump a sugerat că Volodimir Zelenski nu a făcut suficient pentru a pune capăt conflictului, motiv pentru care consideră necesară o schimbare la conducerea țării.
„Le sugerez să-și aleagă un nou lider care să poată încheia un acord”, a declarat Donald Trump, adăugând că „din anumite motive, (Zelenski) nu o face niciodată”.
Declarațiile liderului american au venit pe fondul criticilor legate de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și al înțelegerii dintre Washington și Moscova privind livrările de motorină. Pentru Kira Rudik, solicitarea de schimbare a președintelui ucrainean reprezintă un motiv suplimentar de îngrijorare, mai ales în condițiile în care Vladimir Putin urmărește, la rândul său, înlocuirea actualului lider de la Kiev.