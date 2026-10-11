Ana Maria Păcuraru, despre atacul sângeros de pe aeroportul din Riad: Trump ia în calcul implicarea SUA

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a vorbit, duminică, despre atacul asupra aeroportului internațional din Riad, soldat cu 12 morți și peste 300 de răniți. Atacul este al treilea produs într-o singură săptămână, iar printre victime se numără atât cetățeni saudiți, cât și străini, inclusiv un american. În urma incidentului, activitatea aeroportului a fost suspendată temporar. Președintele american, Donald Trump a venit cu o primă reacție, anunțând că Washingtonul s-ar putea alătura atacurilor aeriene saudite împotriva forțelor houthi din Yemen.
Un atac cu rachetă asupra aeroportului internațional din Riad s-a soldat cu 12 morți și peste 300 de răniți, potrivit informațiilor prezentate de Ana Maria Păcuraru. Incidentul este al treilea de acest fel produs într-o singură săptămână și este descris drept cel mai sângeros din ultimul deceniu în Arabia Saudită. Printre victime se numără patru cetățeni saudiți și opt cetățeni străini, inclusiv un american. Potrivit jurnalistei, care citează informații din presa internațională, mai mulți răniți se află în stare critică, iar activitatea aeroportului a fost suspendată temporar.
Atacul este atribuit rebelilor Houthi din Yemen, o grupare susținută de Iran. Aceștia au declarat spațiul aerian saudit zonă de operațiuni militare și au cerut companiilor aeriene să evite survolarea acestuia.
Donald Trump analizează posibilitatea implicării SUA
Președintele american Donald Trump a condamnat atacul asupra aeroportului din Riad și a anunțat că Statele Unite iau în calcul posibilitatea de a se alătura Arabiei Saudite în operațiunile împotriva rebelilor Houthi.
„Ne mișcăm foarte repede”, a declarat liderul de la Casa Albă, potrivit informațiilor prezentate de Ana Maria Păcuraru.
O eventuală intervenție militară directă a Statelor Unite ar putea amplifica confruntarea cu rebelii Houthi, susținuți de Iran. Deocamdată, nu există o confirmare că Washingtonul va participa la atacurile aeriene ale Arabiei Saudite.
În acest context, următoarele decizii ale administrațiilor de la Washington și Riad vor fi esențiale pentru evoluția conflictului și pentru stabilirea unui posibil răspuns la atacul asupra aeroportului.