Ana Maria Păcuraru, despre atacul sângeros de pe aeroportul din Riad: Trump ia în calcul implicarea SUA

Publicat 11 oct. 2026, 12:40 Actualizat 11 oct. 2026, 13:00 Sursă Realitatea PLUS

Jurnalista Realitatea PLUS Ana Maria Păcuraru a vorbit, duminică, despre atacul asupra aeroportului internațional din Riad, soldat cu 12 morți și peste 300 de răniți. Atacul este al treilea produs într-o singură săptămână, iar printre victime se numără atât cetățeni saudiți, cât și străini, inclusiv un american. În urma incidentului, activitatea aeroportului a fost suspendată temporar. Președintele american, Donald Trump a venit cu o primă reacție, anunțând că Washingtonul s-ar putea alătura atacurilor aeriene saudite împotriva forțelor houthi din Yemen.

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